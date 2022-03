Romanshorn Was wünschen sich die Sterne? Um solche und andere Sternenfragen ging es am Bibliothekswochenende Schweizweit waren die Bibliotheken übers Wochenende offen: In Romanshorn gab es Sternengeschichten zu hören und zu sehen.

Am Sonntag gab es Geschichten für die Kleinsten. Bild: Markus Bösch

Sterne faszinieren jedes Alter – und die Geschichten darüber genauso: Das Team der Romanshorner Gemeindebibliothek hatte zu besonderen Anlässen eingeladen. Am Freitagabend erzählte die Lehrerin Lena Schönewald gruselige Geschichten und zehn Kinder liessen sich so mitnehmen in den Abend hinein.

Am frühen Samstagabend erzählte die Autorin und Märchenerzählerin Manuela Baumann aus ihren Büchern über das Sternenkind Nahira. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen am Abend mit Felix Meier und Gaby Zimmermann mit auf einen Spaziergang zum Licht und zu Geschichten von Sternen.

Sternensuppe nach den Sternengeschichten

Im Gespräch gingen beide ganz grundsätzlichen aber auch konkreten Fragen nach wie zum Beispiel, inwieweit Sterne in der Geschichte eine Rolle spielen: «Beim Mammutbaum an der Bahnhofstrasse können wir die Technikgläubigkeit, das Wachstum in den Himmel hinterfragen, beim Sternenplatz die gleichnamigen Restaurants mit ihren Sterneköchen befragen und vielleicht dann doch das Berührende des Sternenhimmels bemerken», sagte Meier bei den entsprechenden Stationen.

Gaby Zimmermann ihrerseits las Gedichte und Geschichten und sagte im Sternenwunsch: «Was bloss wünschen uns die Sterne, wenn ihr Blick herunterfällt?» Zurück in der Bibliothek wurde den Gästen eine Sternensuppe serviert.

Für einmal am Sonntagmorgen hatten ganz junge Kinder die Gelegenheit, Geschichten und Fingerverse mit Monika Enderli zu erleben: «Auch wenn wir nicht überrannt worden sind, haben wir unsere Türen gern und für einmal auch zu ungewohnten Zeiten geöffnet», sagte Tanja Bühler, Leiterin der Bibliothek.