Romanshorn Talent trifft Talent im Kino Roxy Yven Hess ist neunzehn, Hausi Leutenegger 81 Jahre alt. Beide sind Multitalente. Am Sonntag trafen sie sich im Rahmen einer Sonderveranstaltung im Kino Roxy in Romanshorn zu einer Gesprächsrunde. Zwischendurch trat ausserdem noch Kurt Oberländer als Überraschungsgast auf.

Mit einem Elvis Presley-Hit überraschte Kurt Oberländer (ganz links) die Gesprächsrunde mit Yven Hess, Vreni Schawalder und Hausi Leutenegger. Bild: Markus Bösch (Romanshorn, 13. Juni 2021)

Im Februar 2020 organisierte Vreni Schawalder die Ausstellung «Die Welt im Kino - eine vergnügliche Zeitreise» im Hafen-Museum Romanshorn. Nun konnte sie zwei Protagonisten persönlich begrüssen und interviewen - zusammen mit deren Fans. Die Veranstaltung fand im Kino Roxy statt. Yven Hess spielte den einen Sohn im Film «Papa Moll». Hausi Leutenegger war in den 80er-Jahren unter anderem im Actionstreifen «Kommando Leopard» zu sehen.

Hausi hat in drei Actionfilmen mitgespielt

Beide Gäste stammen aus dem Hinterthurgau und gehören aktuell zu den bekanntesten 100 Thurgauer Persönlichkeiten. Ausserdem haben beide gleich mehrere Talente. Yven Hess ist Schauspieler, Zeichner, Autor, Sänger und Märchenerzähler. Hausi Leutenegger ist ebenfalls Schauspieler und dazu noch Sportler und Unternehmer.

Die beiden erzählen an dem Tag von ihren verschiedenen Filmrollen. «Beim ersten Casting für meine Rolle in Papa Moll wurde ich noch nicht berücksichtigt, sondern erst im Nachhinein.» sagt Hess.

«Die Schauspielerei steht bei mir nicht im Fokus»

Die wahre Passion Hess' sei das Märchenerzählen. Allerdings ist er auch durch seinem Gesang bekannt. 2019 nahm er nämlich an der TV-Show «Deutschland sucht den Superstar» teil. Während der Veranstaltung im Kino Roxy gab er mit einem Song dann auch gleich eine Kostprobe davon.

Leutenegger hingegen hat in drei Actionfilmen mitgespielt. Er erzählt, dass es keine grosse Hexerei sei, in einem Film mitzumachen. Ganz im Gegensatz zu einer Theaterrolle. «Da bist du viel mehr gefordert», sagt er. Er selber sei für seine Rollen immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Rückblickend sei es ihm gut gelungen, das Schauspielern, den Sport und seine Tätigkeit als Unternehmer unter einen Hut zu bringen.

«Ich war immer ehrlich und nett zu den Leuten - trotzdem hatte ich auch einige Neider.»

Wichtig sei ihm, Thurgauer geblieben zu sein. Als Überraschungsgast nahm Leutenegger den Romanshorner Entertainer Kurt Oberländer zu der Veranstaltung mit. Dieser gab einen Elvis Presley-Hit und den Song «My way» von Paul Anka zum Besten.

Seinem jungen Gesprächspartner gab Leutenegger folgendes mit auf den Weg: «Du hast Talente. Bleib dabei und sag zu dir selber: ich will und ich kann.» Kurz zuvor hat Hess mit einem seiner Talente brilliert. Er begeisterte das Publikum mit der bernischen Sage «Glückstraum».