Romanshorn Stadtanalyse Romanshorn Stqa

Stadtpräsident Roger Martin musste leer schlucken, als er die Analyse ein erstes Mal las. Die Autoren nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie Romanshorn beschreiben. Die Stadt sei zwar früh besiedelt worden, zeige aber kaum mehr Spuren dieser ersten Dorfstruktur. «Die Kirche und das Schloss auf dem Hügel beim Seepark weisen auf diese Vergangenheit hin, bieten selber aber keine Romantik oder bauliche Dichte. »Ein eigentliches Dorfzentrum gebe es nicht, weder seeseitig noch landseitig. «Ganz zu schweigen von einer Altstadt oder städtischen Hafenzeile. Komme hinzu, dass die Eisenbahn den Ort vom See trenne.

Romanshorn könne im Moment nur in Fragmenten wahrgenommen werden, die aus historischen Versatzstücken bestehen», heisst es in der Strukturanalyse. Der Ort sei derzeit mehrfach lesbar oder kaum zuzuordnen. «Man kann ihn als heruntergekommenes Gewerbedorf, aber auch als zukünftigen Hafenort mit See-Chic interpretieren.» Eine Hafenstadt sei Romanshorn derzeit jedenfalls noch nicht. «Der Begriff weckt zu hohe Erwartungen.» Selbst als Regionalzentrum sei die Stadt wenig bedeutend. Sie kämpfe mit hohem Steuerfuss und schwachem Steuersubstrat.

Eigentliches Sorgenkind ist nach Meinung der Autoren der Teil von Romanshorn, der offiziell Innenstadt heisst. Also im Kern das Gebiet zwischen Bahnhof, Allee-, Bahnhof- und Rislenstrasse. Dieses Quartier befinde sich in einer Art Niedergang, heisst es in der Analyse. «Hier sind es die Erdgeschossnutzungen, welche erhebliche Mühe haben und langsam kein zusammenhängendes Zentrum mehr ergeben.» Der Strukturwandel im klassischen Detailhandel treffe Romanshorn hart, sodass sich die Frage stelle, ob die Stadt überhaupt noch eine Zentrumsfunktion als Einkaufsort haben wird. Geschätzte 20 Prozent Leerstände im Ortskern sind viel. Die Tendenzen werden sich auch in naher Zukunft nicht umkehren; es kommt zu einem weiteren Abbau der Detailhandelsstrukturen.

Die Alleestrasse weise eine sehr heterogene Baustruktur auf und könne kein echtes Zentrumsgefühl bieten. «Zwischen biederen Dorfresten, Waschbetonromantik aus den 1980ern und neuzeitlicher Wohnarchitektur kommt es trotz Verkehrsberuhigung nicht zu einer ausreichenden Nutzungsdichte.» Die Strasse verharrt in einer Art Zwitterstellung zwischen Verweilzone und Parkplatz. Inzwischen dürfe es zu spät sein, hier im klassischen Sinn einzugreifen. Die Geschäfte sind zu schwach, um einen Wandel in Richtung Einkaufsstrasse zu stemmen. Es ist eher anzunehmen, dass sich die Tendenz zu Nachnutzungen und Dienstleistungen durchsetzen wird.

Vor diesem Hintergrund müsse die landseitige Zentrumsentwicklung geprägt sein von Schrumpfung und Kammerung in einem Gebiet mit hoher Aufenthaltsqualität hat. Die Frage für die Autoren ist, wo diese reduzierte Zentrumslage sein soll: Entlang der Alleestrasse oder am Banhofplatz. Beide seien nicht stark, aber die besseren Karten habe der Bahnhofplatz und die untere Bahnhofstrasse, die stabiler seien. «Beide Lagen zu halten ist eher unwahrscheinlich.»So oder so mache es Sinn, am Sternenplatz eine gestalterische Kammerung zu schaffen und die Bahnhofstrasse hier zu brechen.

Das Rennen machen werde die Seeseite, und das zurecht.

Romanshorn hat landseitig nichts zu bieten, was einen Ausflug rechtfertigen würde, zumal es gegen Seeorte antritt, die alle eine Liga höher spielen, inklusive Arbon oder Rorschach. Es braucht also eine Strategie, wie landseitig der Alltag stattfinden kann, während Seeseitig das Wochenende und der Abend zelebriert wird. Romanshorn wird damit eine typische Problematik eines Tourismusortes mit zwei Gesichtern erhalten.

Eine aktuelle Idee ist der «Sternenplatz» als Ausweitung der Bahnhofstrasse auf Höhe Alleestrasse/Sternenstrasse. Hier könnte auf bestehenden Flächen mit wenig Aufwand ein einladender Aussenraum geschaffen werden, der helfen könnte, die Bahnhofstrasse zu gliedern und auf die Alleestrasse hinzuweisen. Später könnte hier ein Neubau der Gemeindeverwaltung diese Zentrumsidee unterstreichen und räumlich verstärken.