Romanshorn «Spass am gemeinsamen Musizieren»: Seit Februar dirigiert Guillermo Casillas den Musikverein Der Anfang von Guillermo Casillas beim Musikverein Romanshorn war coronabedingt aussergewöhnlich. Weil neu Proben nur bis zehn Personen möglich sind, wird nun der Probenbetrieb bis auf weiteres eingestellt.

Sie leiten den Musikverein: Guillermo Casillas (links) als Dirigent, Hanspeter Bolliger als Präsident. Bild: Markus Bösch

Er ist 34 Jahre jung, hat in Spanien, Holland und in der Schweiz Trompete studiert und leitet unterdessen mehrere Blasmusikvereine in der Schweiz. Auch in Romanshorn: «Am 1. Februar habe ich hier begonnen. Doch bereits nach sechs Proben ging es in den Lockdown. Nach weiteren Proben im Sommer, durften wir eine Weile weiter musizieren, allerdings mit höchstens 15 Personen», sagt Guillermo Casillas in einem Gespräch.

Neben Romanshorn leitet er die Musikgesellschaft Reichenburg, die Brassbands Mühlau und Rohrbas. Er spielt in der Formation «Schäbyschigg» und ist ein gefragter Trompetenlehrer an verschiedenen Musikschulen. Casillas ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Zürich.

Eigentlich hätte das Unterhaltungskonzert im Januar den Auftakt zum Jubiläum bilden sollen – denn 150 Jahre zählt der Musikverein unterdessen: «Wir mussten es absagen, leider. Unser nächstes Ziel ist das Frühlingskonzert am 6. Juni in der evangelischen Kirche. Dafür haben wir jeweils in zwei Gruppen geprobt, bevor wir den Probenbetrieb einstellen mussten.» Denn weil aktuell Proben nur bis zehn Personen möglich sind, werde der Probenbeginn bis auf weiteres eingestellt. Das heisst, sicher bis Ende Januar. Erst dann können sie alle wieder gemeinsam Musizieren.

Diese Zeiten erfordern Flexibilität

«Das gemeinsame Üben mit einem klaren Ziel vor Augen, das ist auch wichtig für den Zusammenhalt», erklärt der Präsident Hanspeter Bolliger. Diese Zeit verlange viel Flexibilität von allen, von den Musikern und vom neuen Dirigenten, der sich gut aufgenommen fühlt:

«Es herrscht eine familiäre Stimmung im Verein. Im Mittelpunkt sollen der Spass am gemeinsamen Musizieren stehen und die Freude an der Blasmusik überhaupt.»

Er spüre auch, dass es allen wichtig sei, bald wieder auftreten zu können. «Dass wir mit unserer Musik die Menschen erfreuen können», so Casillas. Das geplante Konzert im Frühsommer wird weiterhin von einem vielfältigen Stil eingängiger Melodien getragen sein – und trägt auch schon ein wenig die Handschrift des neuen Taktgebers: So wird unter anderem die Komposition «La Boda de Luis Alonso» des spanischen Komponisten Gimenez dargeboten und die Egmont-Ouvertüre von Beethoven.