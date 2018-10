Romanshorn spart weiter Energie und Ressourcen

Dank zahlreichen Sponsoren konnten Kinder und Erwachsene am Umweltfilmtag gratis ins Kino. 190 Schüler sahen am Morgen in zwei Vorführungen den Film «Meister der Täuschung» aus der Reihe «Naturtalente». 120 Jugendliche waren mit dem Film «Plastic Planet» am Nachmittag gefordert, sich mit dem eigenen Konsum-Verhalten auseinander zu setzen. Die beiden Abendvorstellung vor und nach der Label-Übergabe waren weniger gut besucht. (mb)