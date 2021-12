Die Schäden durch die Eschenwelke sind Thema an der Jahresversammlung der Walkorporation Romanshorn-Uttwil. Ausserdem gibt es zwei Wechsel: Christian Hug löst als Interimspräsident Peter Ackermann an der Spitze ab, und Renato Stracka tritt als Förster die Nachfolge von Daniel Hungerbühler an.