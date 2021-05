Romanshorn Rund 1,3 Millionen Franken über Budget: Die Rechnung der Sekundarschulgemeinde schliesst unerwartet gut ab Der Pensionskassenwechsel ist weniger teurer als vorgesehen. Dazu kommen Mehreinnahmen bei den Steuern.

Für die zweite Etappe der Innensanierung des Reckholdernschulhauses beantragt die Behörde eine Einlage von 500'000 Franken in das Konto «Erneuerungsfonds Baufolgekosten». Bild: PD

(red) Die Sekundarschulgemeinde Romanshorn Salmsach schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem Plus von 1'68 Millionen Franken rund 1,3 Million Franken besser ab als budgetiert. Rund 600'000 Franken weniger als abgegrenzt kostete der Wechsel der Pensionskasse. Zusätzlich sind die Steuereinnahmen rund 400’000 Franken über Budget. Beim Schulbetrieb liegt die Sek bei den Ausgaben rund 300’000 Franken unter dem Voranschlag. Da aufgrund der Coronapandemie einige Aktivitäten nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, darf von einer hohen Budgetgenauigkeit gesprochen werden.

Ab 2021 fehlen der Sek durch die beschlossene, fünfprozentige Steuerfusssenkung rund 1,2 Millionen Franken an jährlichen Steuereinnahmen. Ziel der Behörde ist, auch in Zukunft ausgeglichene Rechnungsergebnisse erzielen zu können. Das Eigenkapital der Sekundarschulgemeinde ist mit rund 1,5 Millionen Franken im Vergleich mit anderen Schulgemeinden tief. «Die letzten Jahre haben wir bewusst auf eine Erhöhung verzichtet und die vorhandenen Mittel zur Vorfinanzierung des Neubaus Weitenzelg eingesetzt», schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Eigenkapital stärken

Aufgrund der durch die coronabedingte, unsichere Lage, was zukünftige Steuereinnahmen betrifft, erachtet es die Behörde als zielführend, mit dem erzielten Überschuss das Eigenkapital zu stärken und so mögliche Ausfälle kompensieren zu können. Da die Sek für das kommende Jahr die zweite Etappe der Innensanierung des Reckholdernschulhauses plant, beantragt die Behörde eine Einlage von 500'000 Franken in das Konto «Erneuerungsfonds Baufolgekosten».

Aufgrund der geltenden Coronamassnahmen haben die Stadt und die beiden Schulgemeinden gemeinsam entschieden, die Jahresberichte und -rechnungen durch eine Urnenabstimmung am 13. Juni genehmigen zu lassen. Ab sofort sind die detaillierten Informationen auf der Website www.sekromanshorn.ch einsehbar, oder es können Berichte beim Sekretariat bezogen werden.

Behörde steht den Schulbürgern Red und Antwort

Es ist der Behörde wichtig, den Schulbürgern die Möglichkeit zu geben, Fragen stellen zu können. Zu richten sind sie schriftlich an die Sekundarschulgemeinde Romanshorn Salmsach, Gottfried-Keller-Str. 23, 8590 Romanshorn oder per E-Mail an sekretariat@sekromanshorn.ch. Die Fragen werden zeitnah beantwortet und im Falle eines allgemeinen Interesses anonymisiert auf der Sek-Website veröffentlicht, heisst es in der Mitteilung weiter.