Romanshorn Rennfahren wie die Profis: Im virtuellen Cockpit aufs Gaspedal drücken Die «RacingFuel Simulators» bieten Nervenkitzel, Geschwindigkeitsrausch und Wettkampf-Feeling wie bei Autorennen auf der Rennstrecke für alle. Mit der Eröffnung des Simracing-Centers Autovirtuell dieses Wochenende in der Autobau-Factory kommt das actionreiche Fahrerlebnis jetzt auch in die Region.

In solchen Cockpits können die Besucher von Autovirtuell Platz nehmen. Bild: PD

(red) In einem der sechs neuen Simulatoren des Renncenters, das am Samstag, 9. Oktober, eröffnet, werden sich Besucherinnen und Besucher wie in einem echten Rennwagen fühlen. Deren Leichtgewicht-Lenkräder aus Karbon sind exakte Kopien aus dem Motorsport. Dank Schalensitz und ergonomisch anpassbarer Pedale aus Stahlkomponenten kommt authentisches Cockpit-Feeling auf. Selbst Profis nutzen die Simulatoren für ihre Vorbereitung auf der echten Rennstrecke.

Das weiss auch Rennfahrer Thomas Schmid. Der Schweizer Meister der virtuellen Swiss Simracing Series gibt beim Gratis-Probefahren am Wochenende vom 9. und 10. Oktober exklusive Einführungen in das Rennfahren im Autovirtuell am Egnacherweg 11 in Romanshorn. Neben kostenfreien Fahrten im Renn- und Fahrsicherheit-Simulator erwartet Gäste auch ein Hot-Lap-Race-Wettbewerb mit attraktiven Preisen. Bei der ACS-Challenge gibt es einen Autovirtuell-Gutschein sowie ein Autovirtuell-Coaching mit Thomas Schmid zu gewinnen. Der Besuch der Eröffnung ist mit 3G-Zertifikat möglich.

Professionelle Coachings

Für echtes Rennstreckenfeeling sorgen im Autovirtuell neben dem Fahrerlebnis auch eine Grossleinwand für Liveübertragungen, ein Siegerpodest und eine gemütliche Lounge. Regelmässig finden unter den Simulatorcentern gemeinsame Rennanlässe statt: Spannung pur ist angesagt, wenn sich bis zu 30 Teilnehmende Hoffnung auf den Sieg machen.

Für die Champions von morgen bietet Autovirtuell professionelle Coachings an. Aktive und ehemalige Rennfahrerinnen und Rennfahrer sowie Simracerinnen und Simracer unterstützen Interessierte bei der Vorbereitung auf dem Weg zum grossen Ziel. Das neue Center ist aber nicht nur Renn- und Vorbereitungslocation. Es eignet sich auch für virtuelle Fahrsicherheitstrainings und Teamevents.

Schulung von Autofahrern

Speziell entwickelte Simulatoren können Szenen aus dem Strassenverkehr nachstellen. Dank Fachpersonal und Förderung durch den ACS Thurgau kann das Autovirtuell Schulungsmodule anbieten, die Autofahrerinnen und Autofahrern im Alltagsverkehr weiterbringen, zum Beispiel als Vorbereitung auf die Fahrprüfung.