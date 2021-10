Romanshorn Primarschulgemeinde plant Bau von zwei Quartierschulhäusern und erweitert das Angebot der Tagesstrukturen Die Schülerzahlen steigen und die Aufgaben werden grösser. Trotz dieser Herausforderungen will die Primarschulgemeinde den Steuerfuss bei 60 Prozent belassen. Das Budget 2022 rechnet auf dieser Basis mit einem Defizit von 218'000 Franken.

In den Quartieren Schulhäuser zu bauen, gehört zur Strategie der Primarschulgemeinde: im Bild das 2018 eröffnete Schulhaus im Grund. Bild: Andrea Stalder

(red) Zurzeit besuchen rund 110 Kinder mehr die Primarschule, als dies in den Jahren 2007 bis 2018 der Fall war. Da die Zahlen weiter steigen, wird die Primarschule in den nächsten fünf Jahren jährlich eine zusätzliche Klasse eröffnen müssen. Dies kann zuerst noch in Räumlichkeiten der Sekundarschule erfolgen, bis die grösseren Jahrgänge ab 2028 in die Sekundarschule übertreten und diese die Räume selber braucht.

Die Primarschulbehörde hat deshalb eine Machbarkeitsstudie für ein Schulhaus auf ihrer Baulandparzelle an der Kamorstrasse (Brüggli-Quartier) in Auftrag gegeben. Dieses soll zuerst erstellt werden und anschliessend in einem zweiten Schritt ein Ersatzbau auf der Zelgli-Parzelle an der Gottfried-Keller-Strasse gegenüber dem Feuerwehrmagazin. Dort kann durch einen Neubau deutlich mehr Schulraum geschaffen werden, als ihn Schulpavillon und Zelglischulhaus heute bieten.

Es braucht zusätzliche personelle Ressourcen

Weiter budgetiert die Primarschulgemeinde erste Ausbauschritte für die Tagesstrukturen. Für dieses Vorhaben und die Neubauprojekte hat die Schule inzwischen Stellen geschaffen. Bereits rekrutiert ist ein Bauverantwortlicher für die Begleitung der Bauvorhaben, noch zu besetzen ist die Koordinationsstelle Tagesstrukturen. Diese soll es erlauben, die Angebote von Chinderhuus, Tageseltern und Schule aufeinander abzustimmen und sinnvoll auszubauen. Weitere Kosten entstehen durch die frühe Förderung und zunehmend anforderungsreichere Familiensituationen. All dies erfordere substanziell mehr Mittel, schreibt die Primarschulgemeinde in einer Mitteilung

Die Primarschulbehörde verzichtet in Budget und Finanzplan aber auf eine Steuererhöhung. Dies hat mehrere Gründe: So besteht ein genügendes Eigenkapital, das im Laufe der letzten acht Jahre deutlich ausgebaut worden ist. Weiter wurde im Grossen Rat eine breit abgestützte Motion eingereicht, nach welcher sich der Kanton vermehrt beim Ausbau der Tagesstrukturen engagieren soll; und schliesslich bringt ein Ausbau der Tagesstrukturen einen nachweislich positiven Effekt auf die Steuereinnahmen durch die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Entwicklungen abwarten

Positive Effekte auf das Steuersubstrat dürfen zudem auch durch die beabsichtigte substanzielle Steuerfussreduktion des Kantons erwartet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Behörde erachtet es daher als vertretbar, das Eigenkapitalpolster zu nutzen und all diese Entwicklungen abzuwarten.