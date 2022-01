Romanshorn Mit Schlägeln und Stricknadeln: In der Radiosendung «Persönlich» treffen Nicolas Senn und Madame Tricot aufeinander Im Kino Roxy in Romanshorn haben heute Sonntag in der SRF-Radiotalkshow «Persönlich» die Strickkünstlerin Dominique Kaehler Schweizer alias Madame Tricot und der Hackbrettspieler Nicolas Senn aus ihrem Leben erzählt.

Im Kino Roxy in Romanshorn spricht Moderatorin Sonja Hasler im Rahmen der Sendung «Persönlich» mit der Strickkünstlerin Dominique Kaehler Schweizer, alias Madame Tricot, und dem Hackbrettspieler Nicolas Senn. Bild: Markus Bösch

Nicolas Senn ist in Romanshorn bekannt, Dominique Kaehler Schweizer alias Madame Tricot ist es seit heute ebenfalls: Am Sonntagmorgen befragt Moderatorin Sonja Hasler in der SRF-Radiosendung «Persönlich» im Kino Roxy die beiden zu ihrem «kreativen und vielfältigen Leben». Und es war – eigentlich wie bei jeder Sendung – ein Spass, den beiden Protagonisten zuzuhören.

Sie arbeitet wie ein 3D-Drucker

Kaehler Schweizer ist 73-jährig, Ärztin für Naturheilkunde und vor allem bekannt für ihre Strickkunst. «Als erstes Produkt habe ich einen Fisch gestrickt – statt einen solchen in einem Menü zu verarbeiten. Es war wie eine Inspiration, Lebensmittel zu stricken», sagt sie mit französischem Akzent. Und bis heute folge sie dieser Inspiration.

«Ich arbeite eigentlich wie ein 3D-Drucker, Schicht um Schicht, ohne Strickmuster.»

Das Material kaufe sie oft in Brockis – und das Stricken sei im Grunde wie eine Therapie. «Das Tun mit beiden Händen verbindet die beiden Hirnhemisphären.»

Das macht auch die Musik, das Spielen auf dem Hackbrett, das Nicolas Senn als Vierjähriger entdeckt hat. Er sagt:

«Obwohl ich im Grunde nicht gern weggehe, bin ich mit dieser Musik schon in der ganzen Welt herumgekommen.»

Musik sei dabei immer ein Türöffner zu den Menschen gewesen. «Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich das Glück habe, offen zu sein und Vielfältigkeit leben kann.» Dazu gehöre auch die Liebe zur Fotografie – und das Interesse an Fussballstadien.

Blutegel für die Schmerztherapie

Oberflächlich wohl unterschiedlich, offenbaren sich während des stündigen Gesprächs durchaus auch Parallelen und Ähnlichkeiten, zum Beispiel in der Grundhaltung zum Leben. Ihre Kindheit sei nicht einfach gewesen und vielleicht grade darum sei für sie das Glas immer halb voll, sagt Kaehler Schweizer. «Ich sehe auch in der Dunkelheit die schönen Dinge.»

Eigentlich wollte die Französin, die heute mit ihrem zweiten Mann in Wil lebt Geologie und «Beaux-Arts» studieren. Dank ihres Vaters sei sie dann bei der Medizin gelandet. Mit ihrem ersten Mann hat sie zwei Töchter und es verbinde sie noch immer eine schöne Freundschaft. Und dann kommt Kaehler Schweizer ins Schwärmen für ihre Blutegel, die ihr jetziger Mann selber züchtet und die sie noch immer einsetzt, beispielsweise therapeutisch bei Schmerzen.

Nicolas Senn ist in Romanshorn mit drei Brüdern aufgewachsen und hat eine «schöne Kindheit mit viel Aktion» erlebt. Familiär von Fussballern umgeben, habe er diesem Sport vor allem mit der Kamera gefrönt. Der 32-Jährige sagt:

«Heute lebe ich in Gais mit meiner Partnerin, die ich mit einem handgeschriebenen Brief erobert habe.»

Und dann wird es zum Schluss noch richtig musikalisch, als sich Senn erstens ans Hackbrett setzt und zweitens Madame Tricot sich ebenfalls an eben diesem Instrument versucht.