Romanshorn Methabau erstellt im Zentrum 101 Wohnungen Das ehemalige Firmenareal der Firma Fatzer an der Salmsacherstrasse wird zum neuen Quartier mit rund 200 Bewohnern. Am Montag war Grundsteinlegung für die Überbauung.

Grundsteinlegung der Überbauung auf dem Fatzer-Areal: Bauleiter Christoph Renner und Bauherr Patrick Manser zeigen den Inhalt der Metallkiste, die im Boden versenkt wird. Bild: Ralph Ribi

Im Beisein von rund 40 Gästen freute sich Bauherr Patrick Manser von der Methabau Gruppe AG aus Amriswil am Montagnachmittag darüber, den ebenso traditionellen wie auch symbolträchtigen Schritt der Grundsteinlegung, zusammen mit dem Romanshorner Stadtpräsidenten Roger Martin, vornehmen zu können. «Eine Grundsteinlegung ist seit Jahrtausenden eine Gepflogenheit, die auch schon in der Bibel erwähnt wird», sagte Manser. Man lege hier den Grundstein für etwas, was darübersteht – einem Gebäude. «Was hier, in diesem Fall, dem Wohnraum für etwa 200 Menschen entspricht.»

Senkblei, Baupläne und «Thurgauer Zeitung»

Blick von oben auf das Industriegelände, als die Fabrikationsgebäude noch standen. Bild: Reto Martin

In der kleinen Metallkiste, die mit Silikon gegen sämtliche schädlichen, möglichen Einflüsse aus dem Erd- und Tierreich abgedichtet und versiegelt wurde, befinden sich, nebst einem Doppelmeter und einem Senkblei, auch Baupläne, ein Baubeschrieb sowie eine «Thurgauer Zeitung» vom Tage der Grundsteinlegung. Manser sagte:

«Wer weiss, vielleicht hat in 2000 Jahren jemand Freude daran, Fakten der heutigen Zeit auszugraben? Wir haben ja schliesslich auch grosse Freude an den Funden aus der Römerzeit.»

Grosse Freude, dass «eben keine Römerfunde» beim Aushub der Baustelle gemacht wurden – die Tiefbauarbeiten begannen im Mai 2021 – hatte hingegen der für die Gesamtprojektleitung zuständige Georg Ober-Kassebaum. «Hätten wir etwas hier aus der Römerzeit gefunden, dann wären wir heute wohl nicht so weit», verwies Ober-Kassebaum darauf, dass bei einem solchen antiken Fund schnell Archäologen und keine Bauarbeiter mehr vor Ort mit Graben beschäftigt gewesen wären.

1000 Tonnen Stahl und 8000 Kubikmeter Mauerwerk werden verbaut

Aktuell liegt man jedoch gut im Zeitplan beim Bau der 44 Eigentums- und 57 Mietwohnungen im Romanshorner Zentrum. Geht auch weiterhin alles glatt, so sollen auf dem ehemaligen Fatzer-Areal die neuen Wohneinheiten im Sommer 2023 bezugsbereit sein. Bis dahin sind rund 200 Mitarbeitende damit beschäftigt, unter anderem 1000 Tonnen Armierungsstahl zu verbauen und 8000 Kubikmeter Mauerwerk zu errichten. «Das entspricht zum einen einem Sechstel des Eisens, das man für den Bau des Eiffelturms benötigt hat und hätte zum anderen dafür ausgereicht, um zwei Kilometer der Berliner Mauer zu bauen», beschwor Bauleiter Christoph Renner einen bildhaften Vergleich herauf.

Bereits erledigt ist hingegen der Aushub der imposanten Baustelle: Um genug Bauplatz für die 101 Wohnungen zu schaffen, mussten nicht weniger als 22'000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Eine Menge, mit der man drei Fussballfelder mit einer einen Meter dicken Erdschicht hätte zudecken können.