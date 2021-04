Romanshorn Mehr Platz für den Spätzlikönig: Warum Guido und Michael Helg trotz Neubau und Rekordjahr nicht restlos glücklich sind Die beiden Unternehmer gehören zu den Profiteuren der Coronakrise. Sie haben noch nie so viele Chnöpfli produziert wie im letzten Jahr. Der Erfolg hat aber eine unschöne Kehrseite für die beiden.

Guido Helg schaut seinem Sohn Michael über die Schulter, wie dieser die Spätzli zubereitet. Bild: Reto Martin

Endlich müssen sie nicht mehr ständig improvisieren. Seit drei Wochen stehen die Maschinen von Guido und Michael Helg in einem Neubau auf dem Vorplatz des Fabrikli, das sie 2003 gekauft haben. «Wir sind überglücklich,» sagt Guido Helg. Er und sein Sohn haben jetzt viel mehr Platz als vorher für die Produktion der Spätzli und einen grossen Kühlraum, in dem sie die Bestellungen lagern können. Vorher mussten sie jeweils bei grossen Mengen einen Teil der Ware in einen Kühlwagen auf dem Parkplatz tragen.

Der Neubau neben dem Fabrikli. Der Vorplatz ist noch eine Baustelle. Bild: Andrea Stalder

«Die Wege sind jetzt kürzer, was uns Zeit spart», sagt Michael Helg, der in die Fussstapfen seines Vaters getreten ist. Dieser liefert nur noch aus, nachdem er vor fünf Jahren das Pensionsalter erreicht hat. Die neuen Räumlichkeiten machen den beiden aber auch in anderer Hinsicht das Leben leichter. Bis vor kurzem war der Ort der Chnöpfli-Fabrikation gleichzeitig die Küche des Fonduebeizli. «Wir haben dann jeweils von morgens früh bis am Mittag Teigwaren hergestellt, dann alles ab- und umgebaut und am Abend wieder alles fürs Spätzlimachen am nächsten Morgen gerichtet», sagt Guido Helg.

Auf Dauer war dieses Hin und Her keine Lösung. Vor allem deshalb nicht, weil die Produktionszeiten für die Chnöpfli immer länger werden. Michael Helg sagt:

Michael Helg. Bild: Andrea Stalder

«Im letzten Jahr liefen die Maschinen nonstop.»

Die Nachfrage war über die ganze Saison hoch, was es bis dahin noch nie gab. «Die Menschen hatten mehr Zeit, um selber zu kochen, und konnten nicht ins Restaurant», erklärt sich Guido Helg den Boom. Jede Woche lieferten Vater und Sohn vier Tonnen Spätzli aus – aufs Jahr gerechnet 50 Prozent mehr als davor. Zum Vergleich: Als sie vor über 10 Jahren anfingen, waren es gerade einmal 400 Kilo pro Woche, also zehnmal weniger. Was sich in all der Zeit gleich geblieben ist: «Wir machen das meiste immer noch in Handarbeit», sagt Michael Helg. Alleine geht das längst nicht mehr. Mittlerweile seien sie zu Fünft im Team.

Es soll weiter aufwärts gehen

Die Spätzli von Gourmet Helg waren im letzten Jahr ein Renner. Bild: Andrea Stalder

«Es geht ständig aufwärts», sagt Guido Helg. Und ein Ende dieser Entwicklung sei nicht in Sicht. Er gehe davon aus, dass der Ausstoss in den nächsten zwei Jahren nochmals um 50 Prozent zunehme, sagt Guido Helg. Spar übernimmt heute etwa die Hälfte der Chnöpfli made in Romanshorn und habe Bedarf an kleineren Portionen. Daneben beliefern Vater und Sohn rund 100 Spezialitätenläden hauptsächlich in der Ostschweiz. Abnehmer haben sie aber auch in der Innerschweiz und im Zürcher Oberland. Um weiter zu wachsen, brauchen Guido und Michael Helg aber neue Maschinen, die teilweise bereits bestellt sind. Die Bäume werden aber nicht in den Himmel wachsen können. Der Platz ist beschränkt, sagt Michael Helg. Sie hätten zwar gerne grösser gebaut, aus rechtlichen Gründen sei es aber nicht möglich gewesen.

Pfannen und Wannen in der Spätzliküche. Bild: Andrea Stalder

Dass es so gut läuft mit den Spätzli, ist nicht nur erfreulich für Guido und Michael Helg. Der Erfolg hat eine unschöne Kehrseite: Sie bekommen keine Ausfallentschädigung fürs Fonduebeizli, das sie im letzten Jahr nach dem ersten Lockdown Mitte März kurz vor Saisonschluss nur während kurzer Zeit und unter Einschränkungen wieder öffnen durften. Ihnen entgingen dadurch Einnahmen von 280'000 Franken. Das Problem: Um in den Genuss von staatlichen Hilfsgeldern zu kommen, hätten die beiden Betriebe zusammen einen Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent erleiden müssen. Tatsächlich dürften es nur ungefähr 20 Prozent gewesen sein.

Guido Helg versteht die Welt nicht mehr

Guido Helg hat absolut kein Verständnis für diese Regelung.

Guido Helg. Bild: Andrea Stalder

«Es kann doch nicht sein, dass wir hart arbeiten, um über die Runden zu kommen, und dann dafür bestraft werden. Während andere dafür belohnt werden, dass sie nichts machen dürfen. Das ist nicht sauber.»

Er habe 30 Jahre lang keine Ferien gemacht und alles ins Unternehmen investiert wie jetzt wieder eine Million in den Neubau, doch das zähle in dieser Situation offenbar nichts, bedauert Helg. «Ich habe grösste Mühe mit dieser Politik.» Was ihn besonders ärgert: Die Ablehnung des Gesuches um Fördergelder habe ihm das zuständige Amt in einem Standardbrief mitgeteilt. «Es hat ihn nicht einmal jemand unterschrieben, was das Letzte ist.»

Und als wäre das nicht schon genug, habe ihm der Kanton im Zusammenhang mit dem Neubau zusätzliche Auflagen gemacht. Guido Helg sagt:

«Ich brauche plötzlich zwei neue Fluchttüren fürs Fonduebeizli und musste für die bessere Entwässerung des gesamten Grundstückes Rohre legen und Schächte setzen. Es ist unvorstellbar.»

Eine Wahl hätten ihm die zuständigen Stellen keine gelassen. «Entweder du machst, was wir dir vorschreiben, oder du kriegst keine Baubewilligung», habe man ihm bedeutet.

Kundin sieht in Guido Helg den Spätzlikönig

Für eine Frau aus der Innerschweiz ist Guido Helg der Spätzlikönig. Bild: PD

Die Lust an der Arbeit habe er dank seiner Kunden nicht verloren, von denen er immer wieder Komplimente für die Spätzli erhalte, sagt Guido Helg. Eine Frau aus der Innerschweiz habe ihm im letzten Jahr einen Brief geschrieben und diesen an den «Spätzlikönig» adressiert. «Sie liess mich wissen, dass unsere Spätzli die besten seien und sie keine selber mehr mache, seit sie unsere auf dem Teller hatte», sagt Helg.

Er habe sich höflich bedankt und eine Einladung erhalten, die er gerne angenommen habe. «Solche Erlebnisse sind der Grund dafür, warum es sich trotz allem lohnt, weiter zu machen und jeden Tag das Beste zu geben.» Und vielleicht erhält er ja dereinst einen Gegenbesuch der Frau. Wenn sie ein Wohnmobil hätte, könnte ihr Helg sogar einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Über die Sommermonate heisst er Camper bei sich willkommen. Auf den zehn Parkplätzen vor dem Fabrikli hat es am Wochenende Platz für etwa fünf Wohnmobile, deren Besitzer eine Entsorgungsstation nutzen können.