Romanshorn Lebendige Weihnachten: Neben der katholischen Kirche wird wieder eine Krippe mit Maria, Josef und Hirten als echte Menschen installiert Weil die Weihnachtsgottesdienste nicht im gleichen Rahmen wie sonst stattfinden können, installiert die katholische Kirche Romanshorn als besondere Alternative eine lebende Krippe im Pfarrgarten.

Im Pfarrgarten neben der katholischen Kirche in Romanshorn wird eine Lebendkrippe installiert. Reto Martin

(red) Schafe, Esel, Hirten, Maria und Josef in einem kleinen Stall mit wärmendem Feuer als Obdach. All das gibt es zum zweiten Mal auf dem Gelände der katholischen Kirche in Romanshorn zu sehen. Die Lebendkrippe ist vom 23. bis 25. Dezember jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befindet sich im Pfarrgarten, Wegweiser und drei Feuer weisen den Weg.

Die ersten zwei Feuer dienen gleichzeitig als Zwischenstation bei grösserem Andrang. Zum Krippenteam gehören Werner Rupflin, Asi und Stöff Sutter sowie Thomas Walliser Keel.

Der Hintergrund dieser speziellen Weihnachtskrippe: Dieses Jahr wird die Zertifikatspflicht den Gottesdienstbesuch einiger Gläubigen an Weihnachten erneut verhindern. «Aber das Wichtigste ist seit 2000 Jahren gleich, nämlich das Geheimnis der Nähe und Gegenwart Gottes», schreibt die katholische Kirche in einer Mitteilung. Sie lädt nach dem grossen Anklang im letzten Jahr zum zweiten Mal ein, Weihnachten auf diese besondere Weise erlebbar zu machen. Eingeladen sind alle, Gross und Klein, Alt und Jung, Gläubige und Zweifelnde.