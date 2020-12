Romanshorn Im B-Treff angekommen: Am Freitag hat die Betula ihren neuen Standort an der Bahnhofstrasse eröffnet Es gibt einen Mittagstisch, Gesprächsmöglichkeiten und Büros: Die Institution Betula hat an der Bahnhofstrasse 30 zwei Standorte zusammengeführt. Der Co-Leiter Christian Brönimann freut sich über die gelungene Renovation.

Am neuen Standort: Gesamtleiter Christian Brönimann und Teamleiterin Cornelia Vogler im B-Treff. Bild: Markus Bösch

Vorher eine Papeterie, jetzt ein eigentliches Aushängeschild der sozialpsychiatrischen Einrichtung Betula: «Wir freuen uns sehr über diesen Ort, der unserer Institution so etwas wie ein Gesicht verleihen wird. Wir betreuen 80 Menschen mit Beeinträchtigungen. Menschen, die an verschiedenen Orten in Romanshorn wohnen – beispielsweise an der Kindergartenstrasse und im Konsumhof. Damit befinden wir uns hier sozusagen im Zentrum unserer Angebote», sagt Christian Brönimann. Zusammen mit Stefan Ribler leitet er die Betula-Institution.

Vor drei Jahren ist die Idee für etwas Neues entstanden: Ein erstes Projekt im ehemaligen Schuhhaus Haberer ist wegen mangelnder Zonenkonformität nicht zustande gekommen. Jetzt ist die Idee umgesetzt, eine Win-win-Situation, auch dank einem langjährigen Mietvertrag und der Besitzerin, die einen grossen Teil der Umbaukosten übernommen hat: «Im vorderen Teil des B-Treffs, wie wir das Ganze nennen, gibt es einen Mittagstisch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Betula, die da selbst gemeinsam planen, einkaufen und dann auch kochen. Brönimann sagt:

«Das gibt ihnen Tagesstrukturen.»

Offen sei von 7 bis 22 Uhr, sodass die betreuten Menschen die Möglichkeit haben, sich mehr als nur zu den abgemachten Zeiten zu treffen und Anliegen und offene Fragen zu besprechen. «Jede und jeder hat einen Zugang zum B-Treff. Wir selber können die Räumlichkeiten für Sitzungen, interne Weiterbildungen und Kurse benutzen.» Dazu kommen im hinteren Teil Büros für die Bereiche «Einzelwohnen» und «Dienste». Mit den täglich anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten ergeben sich auch Synergien. In einer so verstandenen sozialpsychiatrischen Arbeit würden sich alle Beteiligten öffnen, würden auch neue Rollen einnehmen:

«Diese Arbeit ist sozusagen vernetzt mit ihren sozialen Räumen und den Beziehungspersonen. Es wird allen etwas zugetraut und auch zugemutet.»

Im B-Treff steckt auch viel Herzblut von Brönimann, der bereits seit 32 Jahren in dieser Institution arbeitet. Gleichzeitig gebe es weitere Nutzungsideen, die mithelfen sollen, das Betula mit der Bevölkerung von Romanshorn zu vernetzen – wie zum Beispiel offene Kochkurse oder die Möglichkeit für Vereinsversammlungen. Auch da wird spürbar, dass sich die Organisation wohlfühlt in der Hafenstadt.