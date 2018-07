Romanshorn hübscht die Badi auf

Vor 50 Jahren ist das Seebad in Betrieb genommen worden. Dieses Jubiläum feiert die Stadt vom 17. bis 19. August gebührend: Am Freitag bei guter Witterung mit einem Open-Air-Kino, am Samstag mit verschieden Attraktionen für die ganze Familie sowie abends Badi-Disco und am Sonntag mit Brunch am See, organisiert durch die Seebadlounge. Ausführliche Informationen zu den dreitägigen Festivitäten gibt die Stadt nach den Sommerferien bekannt. (red)