Romanshorn Gestaltungsplan Kerngebiet bald passé: Stadtrat setzt neu auf Gestaltungsrichtplan Innenstadt Der zurzeit noch gültige Gestaltungsplan Kerngebiet soll aufgehoben werden. Die darin festgehaltenen baulichen Vorschriften sind teilweise überholt. Neues Instrument ist der Gestaltungsrichtplan Innenstadt, den der Stadtrat bereits früher verabschiedet hat.

Der Gestaltungsplan Kerngebiet umfasst ein Areal bis hin zum Mocmoc. Donato Caspari

Der Romanshorner Gestaltungsplan Kerngebiet soll aufgehoben werden. Die darin festgehaltenen baulichen Vorschriften seien teilweise überholt, heisst es dazu seitens der Stadt in einer Mitteilung. Das neue Instrument ist der Gestaltungsrichtplan Innenstadt, den der Stadtrat bereits früher verabschiedet hat.

Sich überlagernde Fragestellungen

Das revidierte Baureglement, das derzeit im Genehmigungsverfahren beim kantonalen Departement für Bau und Umwelt ist, sieht für die Kernzone der Stadt eine höhere Regelungsdichte vor. In Teilen davon würden sich im noch aktuellen Gestaltungsplan Kerngebiet dazu Fragestellungen überlagern, so die Stadt. Deswegen habe der Stadtrat mit dem Gestaltungsrichtplan Innenstadt ein Instrument mit kompatiblen Regelungen zum revidierten Baureglement festgelegt.

Wie in den Planungsunterlagen zur Revision des Rahmennutzungsplanes kommuniziert, ist nach dem mittlerweile rechtskräftigen Entscheid der Stimmberechtigten zur Gültigkeit der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 2. Juli 2020 zum Rahmennutzungsplan der Gestaltungsplan Kerngebiet aufzuheben.

Zwanzig Tage öffentliche Auflage

Die Aufhebung hat dabei das gleiche Verfahren zu durchlaufen wie ein neuer Gestaltungsplan: Öffentliche Auflage während zwanzig Tagen und Genehmigung durch das kantonale Amt für Raumentwicklung. Die effektive Aufhebung erfolgt im Anschluss durch einen Inkraftsetzungsentscheid des Stadtrats, frühestens mit dem Inkraftsetzungsentscheid des Gestaltungsrichtplans Innenstadt.

Die öffentliche Auflage zur Aufhebung startet am 29. Oktober und endet am 17. November. Einsprachen sind innert der Auflagefrist an den Stadtrat zu richten. (red)

Weitere Informationen: www.romanshorn.ch/gestaltungsrichtplan