Romanshorn Familie Hanselmann kreiert Detektiv-Schnitzeljagd durch die Hafenstadt Auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke finden Interessierte diverse Hinweise auf mögliche Verbrecher. Auf Spurensuche gehen kann man bis zum 14. Februar.

Familie Hanselmann beim Start der Schnitzeljagd bei der Aula beim Rebsamenschulhaus. Bild: Markus Bösch

Keiner zu klein, keine zu gross: «Es geht darum, unter sieben Verdächtigen drei Räuber dingfest zu machen», sagt Alex Hanselmann, der sich mit seiner Frau Felicitas und den drei Kindern, Elina, Andrin und Julian, die Schnitzeljagd ausgedacht hat. An neun Posten gilt es, Rätsel zu lösen, etwa Fingerabdrücke richtig einzuordnen oder Aufgaben mit Zahlen und Geheimschrift zu lösen. Jede Lösung ergibt einen Hinweis auf die Täterschaft. Am Ende der Runde können die Teilnehmer ihr Laufblatt am Ziel bei der Aula beim Rebsamenschulhaus einwerfen. Dort ist auch der Start.

«Gefreut hat uns die spontane Unterstützung durch die Primarschule – mit der Information an alle Schülerinnen und Schüler und dass wir die Aula als Start- und Zielort definieren dürfen», sagt Hanselmann.

Eineinhalb Stunden Spass

Vielleicht haben die Pfadfinder, wo die Eltern schon früh mit dabei waren, den Grundstein für diese Aktion gelegt oder auch der Spass, wenn sie als Familie an solchen Rätseltouren teilnehmen: Jedenfalls wünschen sie allen Kindern und Familien viel Vergnügen beim Lösen der kniffligen Aufgaben.

Bis zum 14. Februar läuft die Schnitzeljagd. Laufblätter werden am Start bereitgelegt. Schreibzeug muss jeder selber mitnehmen. Eine Familie dürfte etwa eineinhalb Stunden auf der Rundstrecke unterwegs sein.