Romanshorn Etabliert im Oberthurgau: Über 20'000 Winterwasser-Nutzer Während 85 Stunden pro Woche wurde im Winterwasser geplanscht und geschwommen: Die Beliebtheit dieser «Übergangslösung» nimmt stetig zu.

Winterwasser in Betrieb – auch im Winter 20/21. Bild: Markus Bösch

Hanspeter Gross hat rundum zu danken – und die Gäste des Winterwassers tun es ihm gleich, indem sie dieses Angebot oft und gerne nutzen: «Trotz vorzeitiger Schliessung im Frühjahr haben über 20'000 Besucherinnen und Besucher unsere breit angelegten Angebote in Anspruch genommen.»

Daraus generierten sie 96'615 Franken an Mieteinnahmen – fast so viel wie budgetiert. «Während 41 Stunden pro Woche hatten wir offen für die Bevölkerung, während zehn Stunden waren Schulklassen da und während 28 Stunden kamen die Vereine.»

Preis für zukunftsweisende Übergangslösung

Am 23. Oktober erhielten die Verantwortlichen die Auszeichnung Oberthurgauer des Jahres, eine Ehrung als Bestätigung für diese überregionale Sportidee. Wesentlich sind dabei eine unternehmerisch denkende Trägerschaft und eine breite Abstützung durch die Bevölkerung:

«Mit dem Preis von 5000 Franken können wir jetzt Anteile für einen schwimmenden Boden kaufen.»

Das sei eine wesentliche Erleichterung beim Aufbau und der Montage der Winterwasserhalle, einem regionalen Leuchtturm, wie sie immer wieder genannt werde. «Und das Licht desselbigen strahlt aus», so Gross in seinem Jahresbericht: «Dazu gehören Städte, Organisationen, Genossenschafter und die Mieter, die das Projekt am Laufen halten. Und selbstverständlich die grosszügigen Sponsoren, Verwaltungsmitglieder und die zahlreichen Helfer. Und immerhin zieht das Winterwasser Kreise bis nach Weinfelden beispielsweise, wo das Thurbad nach unserem Vorbild zusätzliche Wasserflächen schaffen will.»

Von der Energie bis zum Geld

634 MWh waren in der vergangenen Saison für Wasser und Luft aufgewendet worden, und dies mit umweltfreundlicher Holzenergie aus regionalen Wäldern und Forstbetrieben. Nicht umsonst sei Winterwasser ein Referenzobjekt in Bezug auf Energieverbrauch und Betrieb. Insgesamt schliesst die Rechnung mit einem Plus von 10'694 Franken, das Budget für 2020/2021 rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss von 7400 Franken. Dabei bewegen sich der Ertrag und der Aufwand auf dem Niveau der vorherigen Jahre. Coronabedingt konnten sich die 204 Genossenschafter nur auf schriftlichem Weg zu den Geschäften vernehmen lassen: 149 oder 73 Prozent liessen sich vernehmen. Fast einstimmig sprachen sie sich sowohl für Bericht, Rechnung und Budget aus. Nur bei der Verwendung des Bilanzgewinnes war der Ja-Anteil geringer (4 Nein, 6 Enthaltungen und 10 leer).