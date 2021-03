Romanshorn

Ausfinanzierung der Pensionskasse hinterlässt Spuren

Zur Selbstfinanzierung stehen inklusive Veränderungen in den Spezialfinanzierungen 0 Franken zur Verfügung. Effektiv ergibt sich wegen der Ausfinanzierung der Pensionskasse eine Selbstfinanzierung von Minus 2,25 Millionen Franken. Bei Nettoinvestitionen der Stadt von 2,65 Millionen Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 0 Prozent (Minus gibt es nicht bei dieser Kennzahl). Das Nettovermögen Ende 2019 reduzierte sich von 5,85 Millionen Franken respektive 522 Franken pro Einwohner, auf 1,00 Millionen Franken respektive 89 Franken pro Einwohner per Ende 2020. Ende 2020 lebten 11‘258 Personen (plus 0,43 Prozent) in der Hafenstadt. Die Steuerkraft aller Einwohnerinnen und Einwohner sank von 2040 Franken um 30 Franken auf 2010 Franken. Grund ist die 2019 vom Stimmvolk beschlossene Steuerreform (Staf), die Ausfälle bei den juristischen Personen zur Folge hatte. 2019 betrug das kantonale Mittel 2202 Franken. (mso)