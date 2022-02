Romanshorn Erfolgreiches Jahr: Der Solarverein investiert weiter 2021 war ein unterdurchschnittliches Sonnenjahr. Doch dem Solarverein Romanshorn geht es finanziell gut. Deshalb will er weitere Investitionen tätigen. Gespräche mit der Stadt verliefen positiv.

Auf der Romanshorner Kanti befinden sich Solaranlagen. Donato Caspari

Gemäss der Absicht des Solarvereins Romanshorn, den Anteil von Solarstrom in Romanshorn und Umgebung zu erhöhen, bemüht sich der Vorstand um die Erstellung weiterer Solaranlagen. «Wir haben positive Gespräche mit der Stadt und mit Privaten geführt», sagte Patrik Fink an der Jahresversammlung, der seit einem Jahr den Verein präsidiert. Grundsätzlich zeige sich die Stadt offen für zwei weitere Standorte.

«Konkretere Züge angenommen hat bis jetzt eine Anlage auf einem privaten Dach.»

Schön, dass die Projektidee an der diesjährigen Jahresversammlung genehmigt worden sei. «So können die Vertragsverhandlungen aufgenommen werden.» Zur Vorfinanzierung seien in der laufenden Rechnung bereits 30‘000 Franken gebildet. «Allerdings ist es dem örtlichen EW nur noch in beschränktem Mass möglich, weiteren Solarstrom zu übernehmen.» Darum sei der Verein jetzt auf der Suche nach weiteren, zusätzlichen Abnehmern, sagt Fink.

Alle Anlagen haben störungsfrei produziert

Obwohl die Anlagen auf der Kanti, dem Reckholdernschulhaus und dem Werkhof störungsfrei produziert haben, war das Solarjahr 2021 im Hinblick auf die Sonnenscheindauer ein unterdurchschnittliches. Geschuldet war dies den Wetterkapriolen im vergangenen Sommer. Effektiv beträgt der Rückgang an produzierter Solarenergie gegenüber dem Vorjahr etwa zehn Prozent. «Trotzdem zeigen die finanziellen Kennzahlen ein erfreuliches Bild», sagt Kassier Gustav Saxer.

«Dank der flüssigen Mittel, der vollständig amortisierten Anlagen und der Schuldenfreiheit können wir jetzt eine weitere Investition tätigen.»

Gleichzeitig wurden an der Versammlung die Statuten den heutigen Verhältnissen angepasst. So heisst es unter anderem im Zweckartikel, dass «der Verein den Anteil Solarstrom in Romanshorn und Umgebung durch den Bau und Betrieb von entsprechenden Anlagen erhöht». Und: «Beteiligungen an Anlagen sind ebenfalls möglich.» Ausserdem wurden sowohl das Logo als auch die Homepage des Vereins modernisiert. Den Vorstand bilden weiterhin Patrik Fink, Gustav Saxer, Josef Steiner und Brigitte Ladner.