Romanshorn Ein Verein blüht auf: So hat der Global-Treff Fuss gefasst und viele Kunden angelockt Der Verein Global-Treff eröffnete am Samstag in Romanshorn ein Lokal. Es soll ein weiterer Schritt sein zum nachhaltigen Wanderl der Gesellschaft un der Schaffung eines Ortes des Austausches im Stadtzentrum. Zudem lud der Verein zum Setzlings- und Wildblumenmarkt ein.

Am Setzlingsmarkt vom Wochenende war viel Betrieb. Bild: Markus Bösch (Romanshorn, 8. mai 2021)

Der Ende 20219 gegründete Global-Treff hat am Jahrmarkt 2020 als Pop-up-Store erste Erfahrungen mit einem Laden-Café in der Stadtmitte von Romanshorn gesammelt. Nun hat der Verein mit seinen mittlerweile 70 Mitgliedern den nächsten Schritt getan auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wandel der Gesellschaft und der Schaffung eines Ortes des Austausches im Zentrum der Stadt.

Er hat das Erdgeschoss der Liegenschaft an der Hafenstrasse 28 bezogen, wo einst die Firma Kinkelin ein Speditions- und Handelsgeschäft betrieb. Am Samstag konnte die Bevölkerung die Räumlichkeiten besichtigen. Bereits am Morgen herrschte viel Betrieb. Zur Zeit sind Co-Working-Plätze und ein Sitzungsraum vorhanden. Daneben ist das Lokal wöchentlich für Depotlieferungen geöffnet, momentan für Lebensmittel aus nachhaltiger und regionaler Produktion wie beispielsweise den «Igelchorb» vom Kollektivhof Waldheim aus St. Pelagiberg.

Es soll ein Begegnungsort entstehen

Mittelfristig soll es ein breiteres Angebot von lokalen und regionalen Produkten geben und es soll ein Begegnungsort entstehen. Auch sollen weiterhin das Tauschen von Büchern und Kleidern animiert sowie das Reparieren von Geräten gefördert werden Vor dem Haus konnten die Besucher auch das neue E-Cargovelo des Vereins besichtigen: «Die Anschaffung ist gelungen dank vieler Sponsorinnen und Sponsoren und der Unterstützung der Energiestadt Romanshorn», sagt Marco Bertschinger vom Vorstand des Vereins Global-Treff.

Das Lastenvelo braucht der Verein für Hauslieferungen und kann auch von Privatpersonen gemietet werden. Ein zusätzlicher Anziehungspunkt am Samstag war ein Setzlings- und Wildblumenmarkt, den der Verein gleichzeitig durchführte. Die Idee der Kombination der beiden Anlässe habe sich bewährt, sagte Bertschinger.