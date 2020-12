Romanshorn «Diese Traueranzeige ist unterste Schublade»: Im Netz sorgt eine Corona-Todesanzeige für Diskussionen – jetzt äussert sich der Heimleiter zu den Vorwürfen darin «Nicht an Corona, sondern an den Folgen der sehr streng ausgelegten Coronamassnahmen verstorben»: In den sozialen Netzwerken sorgt eine Traueranzeige für Diskussionen. Nun äussert sich der Heimleiter zu den Vorwürfen und erklärt, warum die Anschuldigungen aus seiner Sicht unangebracht sind.

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist traurig. Noch schlimmer wird es aber, wenn man die Zeit, die einem noch zusammen bleibt, nicht nutzen kann. So ging es der Familie von Marta Städler. Sie ist am 4. Dezember im Alter von 91 Jahren im Altersheim Holzenstein in Romanshorn verstorben. Die Traueranzeige von Verwandten und Freunden sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Diskussionen. Denn darin spiegelt sich nicht nur die Trauer um die Verstorbene sondern auch ihre Wut wieder. Städler soll demnach «nicht an Corona, sondern an den Folgen der sehr streng ausgelegten Coronamassnahmen verstorben» sein.

Die Todesanzeige ist am Mittwoch 9. Dezember in der «Thurgauer Zeitung» erschienen. Seither sind Bilder davon – insbesondere auf Facebook – mehrere Male geteilt und kommentiert worden. Die Angehörigen schreiben darin, dass sie die «überaus enge Verbindung die wir ein Leben lang pflegten» nicht aufrechterhalten konnten. Zu dieser Zeit waren im Romanshorner Holzenstein aufgrund der Coronapandemie nämlich keine Besucher erlaubt. Nur die letzten zwei Stunden ihres Lebens hätten sie die Möglichkeit gehabt, Marta Städler die Hand zu halten. Für diesen letzten Händedruck sind sie laut der Traueranzeige zwar dankbar, aber es sei «viel zu wenig Zeit nach all diesen vielen schönen und intensiven Jahren».

Der Tenor in den Kommentaren ist eindeutig: Die Menschen sind erzürnt. «Es ist traurig, wohin das alles geführt hat», heisst es etwa oder:

«Ich bin in tiefer Trauer. In tiefer Trauer, was aus dieser Gesellschaft gemacht wurde.»

Man nehme den Angehörigen die Chance darauf, sich verabschieden zu können, das sei «unmenschlich», «eine Schande» und «leider kein Einzelfall». Manche regen in den Kommentaren sogar dazu an, die Angehörigen aus den Heimen zu holen, um die letzten Stunden mit ihnen verbringen zu können.

«Die Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage»

Nun öffnet das Altersheim Holzenstein am Montag wieder die Türen für die Angehörigen der Heimbewohner. Hängt das mit dem Shitstorm im Netz zusammen?

«Nein, sicher nicht», sagt der Heimleiter Andreas Steinke auf Anfrage. «Die Anschuldigungen in der Todesanzeige entbehren jeder Grundlage.» Sie würden sicher nicht auf Vorwürfe reagieren, die auf diese Weise an sie herangetragen werden. Ein Angehöriger von Städler sei im Heim leider bekannt. «Er hat schon öfters grenzwertiges Verhalten gegenüber unserem Personal und Dr. Zeller an den Tag gelegt.» Aber:

«Diese Traueranzeige ist unterste Schublade.»

Das Pflegepersonal leiste seit Wochen grossartiges und werde auf diese Weise im Netz als herzlos und schlecht hingestellt. Das ist laut Steinke alles andere als fair. Wenn es einem Heimbewohner schlechter gehe, sei es ausserdem möglich, diesen zu besuchen – wie es auch im Fall von Marta Städler der Fall gewesen sei. «Uns ist bewusst, wie wichtig es ist, Abschied nehmen zu können.»

In einer Medieninformation verkündet das Haus Holzenstein, dass sich die Coronasituation bei ihnen glücklicherweise entspannt hat und die Massnahmen daher gelockert werden könnten. Es seien aber weiterhin wichtige Grundregeln hinsichtlich der Hygienemassnahmen zu beachten. So sind beispielsweise nur zwei Personen pro Besucher und Tag erlaubt, ausserdem gilt überall eine Maskenpflicht.

Laut Steinke sind aber «Gott sei Dank» nicht alle der Meinung, dass sie schlechte Arbeit leisten. «Zahlreiche Menschen aus Romanshorn haben sich persönlich an uns gewendet und gesagt, dass sie die Botschaft in der Traueranzeige als ‹nicht angemessen und unfair› empfinden.»