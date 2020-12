Romanshorn «Die Kritik war unnötig»: Es geht weiter mit den Deutschkursen für Fremdsprachige Ab Sommer 2021 führt das Heks in Amriswil das Angebot weiter. «Die Teilnehmer werden von dieser Lösung profitieren», verspricht Stadtrat Dominik Reis. Die Polemik in den letzten Wochen hat ihn irritiert.

Das Heks bietet bereits seit vielen Jahren Deutschkurse an. Bild: Donato Caspari (25. Januar 2006)

Die Ankündigung löste eine Welle des Protestes aus. Vor gut einem Monat liess der Stadtrat die Bevölkerung in einer Mitteilung wissen, dass er nach 20 Jahren die Deutschkurse für Fremdsprachige auf Anfang des nächsten Jahres einstellt. Es hagelte Leserbriefe, und auch zwei Parteien forderten die Behörde auf, den Entscheid zu überdenken. Das bewährte und für die Integration der Ausländer wichtige Angebot zu streichen, sei unglaublich, kritisierte die SP, Die CVP erachtete das Vorgehen des Stadtrates als höchst fragwürdig und willkürlich.

Besonders in der Kritik stand der zuständige Stadtrat Dominik Reis (SVP). Die SP warf ihm vor, gegen Treu und Glauben verstossen zu haben, weil er an der Budgetgemeinde mit keinem Wort auf die Pläne eingegangen sei. Und das obwohl die Entscheide längst getroffen waren, behauptete die Partei.

Stadt wollte eine bessere Lösung finden

Reis räumt Fehler in der Kommunikation ein. Es sei nie die Absicht der Stadt gewesen, sich aus der Integrations-Verantwortung zu stehlen, stellt er klar.

«Ich weiss auch, dass die Chancen auf dem Arbeitsmarkt grösser werden, je besser jemand deutsch spricht.»

Ihm sei es von Anfang an nur darum gegangen, eine bessere Lösung zu finden, gerade auch für die Migranten. Deren Sprachkompetenz variiere stark, so dass das Angebot breit sein müsse, was dazu führe, dass einzelne der zuletzt 15 Kurse schlecht belegt gewesen seien.

Das sei einerseits nicht gut für die Teilnehmer, weil der soziale Austausch fehle, der wichtig sei.

Dominik Reis. Bild: PD

«Mit drei Personen in einer Klasse wird es schwierig.»

Und das sei andererseits auch in finanzieller Hinsicht schlecht, weil der Kanton sich nur dann an der Finanzierung beteiligte, wenn die Kurse voll seien, sagt Reis. Die Voraussetzung zu erfüllen, sei auch deshalb für die Stadt zuletzt zunehmend schwieriger geworden, weil die Zahl der Anmeldungen rückläufig sei. In diesem Jahr besuchten gut 100 Personen die Kurse, im nächsten Jahr werden es deutlich weniger sein, sagt Reis. Mit ein Grund für diese Entwicklung sei Corona.

Ein erfahrener Partner

Die Stadt habe sich vor diesem Hintergrund entschieden, neue Wege zu gehen mit einem starken und erfahrenen Partner, der mit der zunehmenden Heterogenität und den damit verbundenen Problemen der Zielgruppe sowie Schwankungen bei der Teilnehmerzahl besser umgehen könne. Gefunden hat die Stadt diesen Partner im Heks, dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen in der Deutschschweiz. An der Budgetgemeinde sei die Zusammenarbeit noch nicht spruchreif gewesen. Und darum habe er damals nichts gesagt, sagt Reis.

«Es hat auch niemand gefragt.»

Ihm Irreführung der Öffentlichkeit zu unterstellen, wie das die SP gemacht habe, sei absurd.

Das Heks biete bereits Kurse in Arbon, Amriswil, Kreuzlingen und Weinfelden an und sei im Begriff, die Angebote auszubauen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. «Ziel ist, vermehrt Synergien zu nutzen und die verschiedenen Niveaus der Kurse besser auszulasten». Das Hilfswerk sei ein langjähriger Projektpartner des Migrationsamtes des Kantons Thurgau und stütze seine Deutsch- und Integrationskurse auf dem kantonalen Rahmenkonzept ab - so wie Romanshorn es heute mache.

Ein Nullsummenspiel für die Stadt

Für die Kursteilnehmer habe der Wechsel keine Nachteile, sagt Reis. «Ich würde fast behaupten, es wird besser für sie. Die Qualität des Unterrichts beim Heks ist hoch.» Dass der Anfahrtsweg möglicherweise für den einen oder anderen länger wird, sei zumutbar und unter dem Strich auch lohnenswert, sagt Reis. Ob einzelne Kurse dereinst auch in Romanshorn angeboten würden, sei offen. «Es ist aber denkbar.» Finanziell sei die Umstellung für Romanshorn ein Nullsummenspiel.

Im Sinne einer Übergangslösung wird die Stadt das erste Semester 2021 nochmals organisieren, so dass die nahtlose Übergabe ans Heks gewährleistet sei. Oliver Lind, Delegierter und Leiter der Fachstelle Integration des Kantons Thurgau, zeigt sich gemäss Mitteilung der Stadt erfreut über diese Lösung.

Die Ausschreibung des Semesterkurses vom 8. Februar bis 10. Juli 2021 wird auf der Webseite der Stadt aufgeschaltet und kann ab Mitte Dezember heruntergeladen werden. Zusätzlich liegen Anmeldeformulare am Schalter der Stadtverwaltung an der Bahnhofstrasse 19 in Romanshorn auf.