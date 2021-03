Romanshorn Die Hafenstadt gleist die Jugendarbeit neu auf Romanshorn schafft eine Stelle für aufsuchende Jugendarbeit und verlängert die Versuchsphase für die offene Jugendarbeit. Der Jugendraum ist wieder offen.

Die Jugendarbeit organisiert auch Fussballturniere. Bild: PD

(red) Im November 2020 sagten die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung Romanshorn Ja zu einem Antrag zur Erhöhung des Budgets für die Jugendarbeit ab 2021. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die aufsuchende Jugendarbeit in das bestehende Rahmenkonzept integriert werden. Die Jugendkommission hat nun beschlossen, die Jugendarbeit neu aufzugleisen und die Stelle neu zu besetzen. Gesucht wird eine Fachperson mit Erfahrung in Sozialpädagogik oder soziokultureller Animation sowie in aufsuchender Jugendarbeit mit einem Pensum von 70 bis 80 Stellenprozenten. Ein Pensum von 30 Prozent für eine zusätzliche Person wird weitergeführt.

Die offene Jugendarbeit Romanshorn-Salmsach wurde im Oktober 2019 neu gestartet und als einjährige Versuchsphase angelegt. Trotz geringer Personalressourcen – zwei Jugendarbeiter teilen sich ein Pensum von 60 Prozent – wurden rasch konkrete Angebote umgesetzt. Der erste Lockdown behinderte jedoch den Aufbau, da der Jugendraum nicht mehr benutzt werden konnte und das Sammeln von Erfahrungswerten zu Nutzergewohnheiten und -bedürfnissen mehrheitlich entfiel.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Aufgrund der pandemiebedingt verkürzten Betriebszeit taxierte die Jugendkommission die vorliegenden Daten als zu wenig repräsentativ und beantragte dem Stadtrat eine Verlängerung der Versuchsphase um ein halbes Jahr bis 31. März 2021, was dieser genehmigte. Mit dem erweiterten Auftrag der aufsuchenden Jugendarbeit sind nun die Weichen für die Zukunft gestellt.

Der Bundesrates hat ab 1. März Lockerungen für Jugendliche beschlossen, was die Wiedereröffnung des Jugendraums möglich machte. Erleichterungen für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre gelten nur bei Sport, Kultur und Angeboten der Jugendarbeit. Es liegt ein Schutzkonzept vor mit den folgenden Auflagen: Maskenpflicht und Hygienevorschriften, Jugendliche haben Zutritt bis Jahrgang 2001, Partys, Feste, Discos sind vorderhand noch verboten. Regelmässige Öffnungszeiten des Jugendraum an der Salmsacherstr. 1 sind Freitag und Samstag jeweils von 19.00 bis 23.00 Uhr.