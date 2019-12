Freie Fahrt für den Abenteuerspielplatz auf der Romanshorner Bunkerwiese: Verwaltungsgericht lehnt Beschwerden vollumfänglich ab Wenn die Gegner das Urteil nicht ans Bundesgericht weiter ziehen, könnte das Unternehmen voraussichtlich in gut einem Jahr mit dem Bau der 3 Millionen Franken teuren Freizeitanlage beginnen.

Visualisierung des Abenteuerspielplatzes mit zwei begrünten Aussichtstürmen. PD

Das Urteil lässt keine Zweifel offen: Am geplanten Abenteuerspielplatz der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) gibt es rechtlich nichts auszusetzen. Das Verwaltungsgericht weist sämtliche Bedenken des Thurgauer Heimatschutzes sowie von 15 Privatpersonen zurück und bestätigt damit die Einschätzung des Departementes für Bau und Umwelt, das im April des letzten Jahres die Einsprachen gegen das Projekt beziehungsweise gegen die entsprechende Konzessionsänderung abwies. SBS-Verwaltungsratspräsident Hermann Hess sagt:

«Wir freuen uns, dass das Verwaltungsgericht unserer Argumentation gefolgt ist.»

Ob die seit über drei Jahren währende Auseinandersetzung damit beendet ist, wird sich zeigen. Die Einsprecher haben 30 Tage Zeit, um das Urteil ans Bundesgericht weiter zu ziehen. Er könne noch nichts dazu sagen, erklärt Heimatschutz-Geschäftsführer Gianni Christen auf Anfrage. Er habe die 43 Seiten umfassende Begründung bis jetzt nicht im Detail studiert.

Es kommt kein anderer Standort in Frage

Die Lektüre dürfte ihm und den über 1000 Personen, die 2016 eine Petition gegen den Bau des Spielplatzes unterschrieben haben, wenig Freude bereiten. Die Richter geben weder dem Verband noch den übrigen Kritikern auch nur in einem Punkt Recht. Ein alternativer Standort beispielsweise irgendwo in einem Gewerbe- oder Industriegebiet komme nicht in Frage. Ein solcher Spielplatz müsse zwingend in einer Touristikzone liegen, schreibt das Verwaltungsgericht. Ein anderer Platz als die Bunkerwiese stehe aber nicht zur Verfügung.

Hermann Hess.

Beat Belser

Weil am Hafen schon heute viel Betrieb ist, seien durch den Abenteuerspielplatz zudem «keine neuen Auswirkungen in erheblichem Umfang zu erwarten», schreibt das Verwaltungsgericht weiter. Auch das Bedürfnis sei ausgewiesen, heisst es im Urteil. «Das Investitionsvolumen beträgt 3 Millionen Franken. Ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen gibt keine im Vergleich zum eigenen Umsatz so erhebliche Summe aus», wenn es nicht überzeugt sei, dass es eine entsprechende Nachfrage gebe.

Im öffentlichen Interesse

Der Spielplatz ergänze das bestehende Angebot «mit minimalen Eingriffen» gut und sei im öffentlichen Interesse, gerade auch mit Blick auf den Klimaschutz, befinden die Richter. Die Anlage sei ausgezeichnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und liege direkt am Bodenseeradweg.

Die Bunkerwiese ist aufgeschüttetes Land direkt beim Hafen. Reto Martin

In Bezug auf die öffentliche Zugänglichkeit des Geländes sieht das Verwaltungsgericht ebenfalls keine Probleme. Es gebe kein Recht auf uneingeschränkte Begehbarkeit der Bunkerwiese. Und dem Seeufer entlang führe ein Weg, so dass jeder weiterhin am Wasser sitzen könne, der das wolle, womit die SBS den Willen des Gesetzgebers zweifelsfrei erfülle.

Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt

Auch aus optischer Sicht lässt sich nach Meinung des Verwaltungsgerichts nichts gegen den Abenteuerspielplatz einwenden. «Von einer wesentlichen Beeinträchtigung des Ortsbildes oder des geschützten SBB-Lagerhauses kann nicht gesprochen werden.» Nicht vergessen werden dürfe, dass die SBS mit der Bewilligung die Auflage erhalte, das mit Felsblöcken verbaute Ufer südlich des Werfthafens ökologisch aufzuwerten.

Blick vom See auf den geplanten Abenteuerspielplatz. PD

Vom Spielplatz erhofft sich das Unternehmen einen Umsatz von über 1 Million Franken jährlich. Und er soll darüber hinaus helfen, mehr Menschen auf die SBS-Schiffe zu bringen. «Die Passagierzahlen stagnieren», sagt Hess. Die SBS habe inklusive Umbau der MS St.Gallen in den letzten zehn Jahren 35 Millionen Franken investiert – davon 25 Millionen Franken aus selber erwirtschafteten Mitteln. «Der Spielplatz wird willkommene Erträge ermöglichen.»