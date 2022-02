Romanshorn «Das Lernen ist den Kindern wichtig»: Der Romanshorner Primarlehrer Willi Hauser geht nach 44 Jahren in Pension Er kann auf eine bewegte Zeit zurückschauen. Neben seiner Klassenlehrertätigkeit war Willi Hauser auch an 30 Sommer- und Skilagern mitbeteiligt.

Über 44 Jahre im Schuldienst: Willi Hauser geht in Pension. Bild: Markus Bösch

Im April 1977 hat er mit einer 6. Klasse und 32 Kindern in Romanshorn als Primarlehrer angefangen. Gruppenunterricht und individualisierendes Lernen war damals erst beschränkt möglich. Und die technischen Möglichkeiten mit Thermokopierer und Epidiaskop auch eher bescheiden:

«Während meiner 44-jährigen Tätigkeit hat eine Reform die andere abgelöst.»

Das Frühfranzösisch habe er sehr begrüsst und mit viel Freude unterrichtet. Nach wie vor denke er, dass Fremdsprachen in Niveauklassen erteilt werden sollten. «Andere Reformen funktionierten eher wie ein Hühnerstall: Wenn der Fuchs nicht mehr ums Haus streicht, flattern die Hühner zurück auf die Stange», meint er pointiert. Und auch wenn er der Einführung der Schulleitung erst skeptisch gegenüberstand, habe er die Chancen rasch erkannt. Die gewünschte Unterstützung habe er immer erhalten.

30 Lager durchgeführt

Neben seiner Klassenlehrertätigkeit war er in 30 Sommer- und Skilagern mitbeteiligt, in vielen als deren Hauptleiter. Besonders stolz ist er auf die Einführung der Klassenlager in der hiesigen Primarschule: Anfänglich noch gegen den Willen von Behörde und Verwaltung habe er dies mit Kolleginnen und Kollegen ausprobiert und letztlich als fixen Programmpunkt im Schulalltag platzieren können.

Seit ebensovielen Jahren ist Willi Hauser auch für das Materialdepot zuständig. Und er hat lange Jahre die Schulbibliothek betreut: «Die grösste Freude über all meine Dienstjahre war es zu sehen, wie wichtig sehr vielen Kindern das Lernen und das Weiterkommen gewesen ist.» Er habe immer wieder gestaunt, wie sie freiwillig zu Mehraufwand bereit waren. «Und ich wurde nie enttäuscht, wenn ich auf die Hilfe von Eltern angewiesen war, beispielsweise bei meinen Sonderprojekten zum Thema Bodensee.»

Für die Zukunft der Schule wünsche er sich, dass auf dem Respekt vor den Schülerinnen und Schülern aufgebaut wird. Respekt nicht als Kniefall verstanden, sondern verbunden mit dem Umstand, dass Kinder früh lernen sollten, dass die anderen auch Rechte haben – im Sinn von: Die Freiheit des einen hört genau da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt.