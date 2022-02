Romanshorn Das Lastenvelo bringt's: Verein Global-Treff lanciert ein neues Angebot Das neue Angebot des Romanshorner Vereins Global-Treff beinhaltet einen Hauslieferdienst. Mit einem elektrischen Lastenfahrrad sollen die Einkäufe der Leute zu ihnen nach Hause gebracht werden.

(v.l.n.r.) Filippa Locher und Stefan Fässler (Fässler Salate), Karin Keel Walliser (Global-Treff), Sigrid Wood (Ludothek), Ruth Longhi (claro) und Andreas Nüssli (Fahrer). Bild: Markus Bösch

Die Einkaufswege in der Hafenstadt sind oft kurz. Es bietet sich an, diese zu Fuss oder mit dem Velo zu bewältigen. Allerdings können die Einkäufe manchmal auch gross und schwer sein: «Wir bieten darum mit unserem elektrischen Lastenvelo einen Hauslieferdienst von verschiedenen Romanshorner Ladengeschäften und dem Freitag-Wochenmarkt an», erklärt Urs Oberholzer-Roth. Er ist verantwortlich für das neue Angebot des Romanshorner Vereins Global-Treff. «Für den Anfang steht dieser Dienst am Freitag von 10 bis 11 Uhr und von 17:30 bis 18:30 Uhr und am Samstag von 11 bis 12 Uhr zur Verfügung.» Die Einkäufe können laut Oberholzer auch ausserhalb dieser Zeiten getätigt werden.

Das Angebot funktioniert so: Zuerst können die potenziellen Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe erledigen. Diese lassen sie samt Lieferadresse beim Verkäufer. Später werden ihnen die Einkäufe mit dem Lastenfahrrad nach Hause gebracht. Zu den beteiligten Ladengeschäften gehören bis jetzt das Wiener Kaffee Franzl, der Claro-Laden, der Blumenladen Gschwend, Fässler Salate, die Ludothek und ab März auch der Delinat-Weinshop. Weitere Geschäfte seien laut Verein immer willkommen.

Ein kleiner Unkostenbeitrag

Zum Einkaufsbetrag kommt eine Liefergebühr von 7 Franken. Ausserdem ist es möglich, volle Kuhbags gegen eine Gebühr von 5 Franken entsorgen zu lassen.

«Wir wollen grundsätzlich den nachhaltigen Konsum und die Belebung der Innenstadt vorantreiben», sagt Oberholzer. «Mit dem Lastenvelo propagieren wir ein cooles und CO2-freies Transportmittel», so Oberholzer.

«Gleichzeitig werden durch diesen Lieferdienst auch Autofahrten ersetzt»

Seit dem 18. Februar steht dieses Angebot zur Verfügung.