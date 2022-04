ROMANSHORN Claro-Weltladen kommt 2021 ohne Verlust über die Runden Trotz eines speziellen Jahres können die Verantwortlichen des Claro-Weltladens zufrieden sein. Dank des Engagements der Ladenfrauen und der zahlreichen Kundschaft ist der Umsatz im vergangenen Jahr gestiegen.

Produkte aus dem Sortiment eines Claro-Ladens. Bild: PD

Es sind die Menschen, die im Mittelpunkt stehen: Zum einen die Kleinbauern in der Dritten Welt und die Produzenten in den Schweizer Sozialinstitutionen; zum andern die Frauen, die sich für den Claro-Laden engagieren. Es sind dies die dreiköpfige Ladenleitung und die acht freiwillig tätigen Ladenfrauen.

Kassierin Ruth Longhi sagte an der 31. Jahresversammlung des über 120 Mitglieder zählenden Vereins: «Wir dürfen stolz auf euch sein, denn ihr habt 2373 Stunden geleistet, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Leitung waren es 2812 Stunden. So konnte der Erlös auf 447700 Franken gesteigert werden.» 54 Prozent wurden im Lebensmittelbereich erwirtschaftet. Im Bereich Unterhalt wurden die Beleuchtung und die Informatik teilweise ersetzt. Die Liquidität ist gemäss Ruth Longhi gut:

«Wir haben das Jahr 2021 ohne Verlust überstanden.»

Auch wenn das vergangene Jahr speziell war, konnte nach den Claro-Grundsätzen gehandelt werden. Die klima- und naturgerechte Produktion stand im Fokus. Präsidentin Vera Kirchner sagte: «Wir können auf Erfreuliches zurückblicken. Zum Beispiel auf die verkauften 1186 Kilogramm Gebana-Früchte oder auf das Projekt mit einer lokalen sozialen Institution im Bereich der Reinigungsmittel. Im Frühling konnte der Kundenkühlschrank in Betrieb genommen und im Herbst das Un- verpackt-Sortiment mit Naturkosmetikprodukten erweitert werden.»

Alle seien gefordert, flexibel zu bleiben, gerade im Hinblick auf Preiserhöhungen in der jetzigen Krisensituation und auch im Zusammenhang mit schwierigen Situationen in den Projektländern. Am Ende der Jahresversammlung wurden die Präsidentin, der Vorstand und die Revisoren einstimmig bestätigt.