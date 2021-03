Romanshorn «Auf die Bewilligung mussten wir sechs Monate warten»: Die Autobau AG rüstet auf – eine neue Autoeinstellhalle und ein Ausstellungspavillon sind im Bau Das Jahr 2020 brachte viel Neues für die Autobau AG: Die Geschäftsführung wechselte und der Neubau von zwei weiteren Räumlichkeiten begann. Doch nicht alles ging mit Leichtigkeit vonstatten. Laut Verwaltungsratspräsident Fredy Lienhard ist die Abwicklung durch die Behörden mühsam gewesen.

Der Bau ist bereits voll im Gange: Inmitten der Rundstrecke entsteht eine neue Ausstellungshalle sowie ein Ausstellungs-Pavillon. Bild: Reto Martin

Eine gute Nachricht für alle Autonarren: Die Autobau AG erhält Zuwachs bei ihren Räumlichkeiten. Eine weitere Autoeinstellhalle sowie ein Ausstellungspavillon kommen in der Erlebniswelt in Romanshorn hinzu. Mehr Platz also, um Menschen mit Benzin im Blut ihre wildesten Träume von besonderen Vehikeln zu erfüllen.

Seit Oktober 2020 werden die neuen Gebäude hochgezogen. Im späten Sommer sollen die Neubauten bezugsbereit für Oldtimer, Sport- und Rennwagen sein, sagt Fredy Lienhard, Verwaltungsratspräsident der Autobau AG.

Autobau erweitert das Museum

Der neue Ausstellungspavillon wird eine Fläche von rund 400 Quadratmetern haben. Sammlungen von seltenen Automodellen sollen dort in Schaukästen präsentiert werden. Die Raritäten sind aktuell im Keller der Autobau AG geparkt und sollen künftig an der Erdoberfläche Autofans begeistern.

Eine Ausstellungshalle der Autobau Erlebniswelt. So könnte der Neubau von innen aussehen. Bild: Jörg Singer

Die dreistöckige Autoeinstellhalle dient laut Lienhard als Einstellmöglichkeit für besondere Boliden. Rund 100 Fahrzeuge werden hier Platz haben. Eine der drei Etagen wird vom Unternehmen für die wechselnden Fahrzeuge seiner Ausstellung verwendet. In den anderen zwei Etagen können Privatpersonen ihre fahrbaren Schätze versorgen.

Damit diese nicht Rost ansetzen oder anderweitig Schaden nehmen, herrschen in der Halle besondere Bedingungen: Temperatur und Feuchtigkeit können zur Schonung der Materialien reguliert werden. Zudem ist die noble Garage feuer- und alarmgesichert. Aktuell seien die Parkplätze noch zu haben, mit der Vermittlung wird laut Lienhard demnächst begonnen.

Sechs Monate gewartet

Der Weg vom Gesuch bis zur Bewilligung des Neubaus ist laut dem Unternehmer jedoch nicht so leicht gewesen wie erwartet:

Fredy Lienhard, Verwaltungsratspräsident der Autobau AG, ehemaliger Rennfahrer und Chef der Lista AG. Bild: Reto Martin

«Auf die Bewilligung mussten wir sechs Monate warten, obwohl es sich zonenkonform um einen ganz normalen Neubau handelte.»

Zudem sind während der öffentlichen Auflage im Juli 2020 keine Einsprachen eingegangen. Trotzdem habe sich die Autobau AG mit dem Beginn des Neubaus derart lang gedulden müssen. Für Lienhard nahm das Verfahren sehr viel Zeit in Anspruch, was dazu führte, dass der Neubau nun erst im späten Sommer oder Herbst eingeweiht werden kann. Er hoffe, dass die Behörden aus diesem Fall lernen würden und zukünftige Neubauprojekte speditiver und damit auch wirtschaftlicher abwickeln.

Die Geschäftsführung wechselt

Neben dem Neubau brachte das Jahr 2020 eine weitere Veränderung mit sich: Nach rund zwei Jahren hat Lienhards Sohn, Fredy Alexander Lienhard, Anfang 2020 die Geschäftsführung aus der Hand gegeben. Er ist nun gemeinsam mit seinem Vater im Verwaltungsrat tätig und nimmt zusätzlich die Aufgabe des Kurators für die Autosammlung ein.

Nun wird die Autobau AG von Yvonne Stütz geführt. Die ehemalige Leiterin der Abteilung Marketing und Verkauf bei der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt arbeitet bereits seit 2018 bei der Autobau AG – damals wurde sie im Bereich Eventmanagement und Marketing eingestellt.