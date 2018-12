Rollstuhlclub Thurgau führte in Erlen ein Unihockeyturnier durch

Am Chlaus-Turnier des Rollstuhlclubs Thurgau in der Erler Aachtalhalle nahmen am Samstag erstmals auch Teams teil, die aus Fussgängern bestanden. Nach einer kurzen Gewöhnungszeit hatten alle Spieler grossen Spass am sportlichen Kräftemessen.