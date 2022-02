Roggwil Gefährlicher Fussgängerweg zur Landi in Steineloh – Besserung ist in Sicht Seit 2009 können Kundinnen und Kunden den Fachmarkt an der Autobahnausfahrt Arbon-West nur schwer ohne Transportmittel erreichen. Nun hat sich das kantonale Tiefbauamt der Sache angenommen – mit einem ersten Teilerfolg.

(Noch) führt kein Fussgängerweg zur Landi an der Amriswilerstrasse. Bild: Remo Fischbacher

Im Juni 2009 machte der 1'500 Quadratmeter grosse Neubau der Landi Oberthurgau AG seine Tore auf. Für die Kundinnen und Kunden gibt es etwas mehr als 70 Parkplätze. Gemäss den Erläuterungen zum Planungs- und Baugesetz des Kantons Thurgau gelten Bauten als verkehrsintensive Einrichtung, wenn rund 200 Parkplätze vorhanden sind.

Wer den Laden zu Fuss erreichen will, muss etwa 200 Meter auf der Strasse laufen, wo die Autos mit 70 Stundenkilometern fahren dürfen. Ein Trottoir gibt es nicht. Dasjenige in Steineloh hört vor den letzten beiden Liegenschaften am Ortsende auf. Der Frasnachter Jörg Bill ärgert sich seit Jahr und Tag darüber. Er schlägt vor, den bestehenden Fussweg zu verlängern.

Landverhandlungen laufen gut

So einfach ist das nicht. Denn das nötige Land ist in privater Hand von drei Grundeigentümern. Um einen Durchgang für Fussgängerinnen und Fussgänger zu schaffen, bedarf es folglich Landverhandlungen. Doch es gibt gute Neuigkeiten für Bill. Der Kanton habe sich der Sache angenommen. Toni Scheuchzer, Projektleiter der Fachstelle Langsamverkehr vom Tiefbauamt Thurgau, bestätigt diese Aussage: «Betreffend eines möglichen Fusswegs sind wir mit den Besitzern momentan im Gespräch. Es sieht vielversprechend aus, dass bald ein Weg durch diese Parzellen verläuft.» Auf der Höhe von E. Gerster könnten Fussgängerinnen und Fussgänger dann die Strassenseite wechseln. Dies ist laut Scheuchzer eine gelungene Lösung, da diese Stelle sich innerorts befindet.

Dieser Fussweg endet an der Grenze der Firma Eugster Haustechnik. Bild: Remo Fischbacher

Die Frage stellt sich: Warum haben die Bewilligungsbehörden nicht von Anfang an eine bessere Erreichbarkeit der Landi für den Langsamverkehr gedacht beziehungsweise entsprechende Auflagen verfügt? Gemäss Scheuchzer errichtet man solche Neubauten häufig an peripheren Standorten. Hinzu kommt, dass zwischen heute und der Eröffnung fast 13 Jahre liegen. «Wenn wir nur schon den Veloverkehr als Beispiel heranziehen, bemerken wir: Dieser hat heute eine ganz andere Bedeutung als damals», sagt er. Dass einem nachträglich Dinge auffallen würden, an die man zum Zeitpunkt des Baus nicht gedacht habe, sei völlig normal. An Scheuchzer soll es im konkreten Fall nicht liegen. «Ich bin der Erste, der es begrüsst, wenn ein Fussgängerweg realisiert werden kann.»

Autobahn als höher gewichtetes Kriterium

Der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler weiss: «Früher hat man auf die Bedürfnisse von Fussgängern nicht wirklich geschaut.» Ähnlicher Ansicht wie Hasler ist auch Werner Minder, der Gemeindepräsident von Roggwil war, als die Landi Im Pünt neu baute: «Die Nähe zum Autobahn-Zubringer war für die Investorinnen und Investoren von erster Priorität.»

Da die Richtwerte der Parkplätze über denen der Landi liegen, fällt das Gebäude an diesem Standort also nicht in die Sparte der verkehrsintensiven Einrichtungen. Würde der Standort die Mindestanzahl an Parkplätzen aufweisen, müsste die Landi eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und im Langsamverkehr gewährleisten.