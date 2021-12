Roggwil Tödlicher Verkehrsunfall: Nach Kollision mit Sattelschlepper erliegt ein 67-jähriger Autofahrer seinen Verletzungen In Roggwil kollidierte am Freitag ein Auto mit einem Sattelschlepper. Der 67-jährige Autolenker musste schwerst verletzt von der Rega ins Spital geflogen werden, wo er wenig später verstarb.

Der Autofahrer verstarb wenig später im Spital. Bild: Kapo TG

Ein 67-jähriger Autofahrer war am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Nebenstrasse «Speiserlehn» von Stachen herkommend in Richtung Verzweigung zur Neukircherstrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es auf der Kreuzung zur Kollision mit einem Sattelschlepper eines 44-jährigen Chauffeurs, der in Richtung Roggwil unterwegs war.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, musste der Autofahrer nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. Dort verstarb der 67-jährige Serbe wenig später.

Für die Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden. (kapo/nat)