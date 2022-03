Roggwil Primarschulgemeinde senkt Steuerfuss um 2 Prozent Die Stimmberechtigten genehmigten die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022 an der Schulgemeindeversammlung in Roggwil. Der Steuerfuss wurde um 2 Prozent auf neu 63 Prozent gesenkt.

Am vergangenen Dienstag fand die Schulgemeindeversammlung in Roggwil statt. Bild: Reto Martin

Von den 1218 Stimmberechtigten konnte der Schulpräsident Philipp Glanzmann 25 an der Schulgemeindeversammlung im Mehrzweckraum UG Kindergarten begrüssen. Stefan Brandes, Leiter Finanzen, erläuterte die Jahresrechnung, welche mit einem Verlust von 116’588 Franken abschliesst.

Negativ beeinflusst wurde das Ergebnis durch die Einlage in der Höhe von 291’500 Franken für künftige Abschreibungen der Doppelturnhalle. Dieser Fonds wird angelegt, weil die Gemeindebeiträge 25 Jahre lang fliessen, während die Abschreibung 33 Jahre lang dauert. Die Stimmberechtigten genehmigten die Jahresrechnung, das Budget sowie die Investitionsrechnung.

Forderung nach Energiesparmassnahmen

Kritische Votanten meldeten sich zur Senkung des Steuerfusses. Im Finanzplan seien bei den geplanten Investitionen keine Fotovoltaikanlage oder sonstigen erneuerbaren Energiequellen vorgesehen. Laut Philipp Glanzmann ist nach fachlicher Auskunft die Statik des Turnhallendaches nicht geeignet für eine solche Anlage. Zwar sei die Verschuldung der Schulgemeinde noch relativ hoch. Trotzdem dürfe sie jetzt nicht alles in einer Generation abzahlen. Schliesslich stimmte die Mehrheit (16 zu 8 Stimmen) dem Antrag, den Steuerfuss um 2 Prozent auf 63 Prozent zu senken, zu.

Künftig zusätzliche Klasse im Kindergarten?

Schulleiter Michael Meyer berichtete aus dem Schulalltag, in dem auf das Doppelklassensystem umgestellt wurde. Der Schwimmunterricht findet künftig in Wittenbach statt. Mit dem Ziel, dass jedes Kind nach der vierten Klasse schwimmen kann. Im Kindergarten muss wegen der hohen Kinderzahl in den Jahren 2023/24 und 2024/25 vermutlich eine Klasse mehr geführt werden.