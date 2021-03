ROGGWIL «Ich hätte es gerne anders»: Wegen des Coronavirus haben die Workshops zur Nutzung des ehemaligen Restaurants Ochsen noch immer nicht stattgefunden Letztes Jahr hat die Gemeinde Roggwil das frühere Gasthaus Ochsen gekauft. Schon seit August sucht der Gemeinderat nach Ideen, wie man das Gebäude respektive das Gelände nutzen kann. Am besten langfristig. Doch insbesondere der Lockdown hat eine für Januar geplante Ideenausarbeitung verhindert, sagt Gemeindepräsident Gallus Hasler.

Der «Ochsen» in Roggwil steht noch immer leer. Rechts das denkmalgeschützte Farinolihaus. Andrea Stalder

Eigentlich hätten im Januar Workshops stattfinden sollen. Passiert ist aber nichts. Die Rede ist von einer Ideenausarbeitung betreffend das ehemalige Restaurant Ochsen in Roggwil, welches die Gemeinde im letzten Jahr erworben hat (unsere Zeitung berichtete). Gemeindepräsident Gallus Hasler sagt auf Anfrage, der Lockdown im Zuge des Coronavirus und vor diesem Hintergrund die Beschränkung von Treffen auf fünf Personen hätten eine Erarbeitung verhindert. «Ich hätte es gerne anders.» Er ruft in Erinnerung: «An der Gemeindeversammlung haben wir versprochen alle einzuladen.» Wann die Workshops nun stattfinden, ist laut Hasler noch offen. Bisher sind drei Vorschläge für eine Zwischennutzung aus dem 3000-Seelen-Dorf eingegangen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, in drei bis fünf Jahren eine definitive Lösung auszuarbeiten.