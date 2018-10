Roggwil hat eine neue liberale Stimme Die FDP gründet in Roggwil eine neue Ortspartei. Ihr erster Präsident ist Daniel Eugster. Nationalrat Hansjörg Brunner und FDP-Kantonalpräsident David H. Bon wohnten der Gründung bei. Marie-Theres Brühwiler

Nationalrat Hansjörg Brunner, Kantonalpräsident David H. Bon und Bezirkspräsident Adi Koch freuen sich mit Präsident Daniel Eugster (ganz vorne im Bild). (Bild: Marie Theres Brühwiler)

Die FDP Thurgau wächst. In der Huusbraui in Roggwil wurde am Dienstagabend die neue Ortspartei FDP Roggwil-Freidorf aus der Taufe gehoben. «Gespielt haben wir schon länger mit dem Gedanken.» Nun habe die Konstellation gepasst, sagt Initiant Eugster, den die elf anwesenden Mitglieder am Dienstagabend in der Huusbraui in Roggwil zum ersten Präsidenten der neu gegründeten FDP Roggwil-Freidorf wählten.

Dem Vorstand gehören neben Daniel Eugster auch Ernst Scherrer als Vizepräsident, Philipp Juchli als Aktuar und Marc Widler als Kassier an. Die Rolle des Revisors wird August Rüegge übernehmen. Die Ortspartei Roggwil-Freidorf wolle bewegen, nicht verwalten, macht Eugster klar.

Für Nationalrat Hansjörg Brunner sind die Ortsparteien das wichtigste Glied in der politischen Kette. Brunner freut sich in seinem Grusswort: «Heute ist deshalb ein grosser Moment.» Auch Kantonalpräsident David H. Bon gab seiner grossen Freude Ausdruck:

«Es ist es sehr wichtig, dass dort Politik gemacht wird, wo die Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben.»

Eine Ortspartei sieht Bon auch als Bewegung. Bezirkspräsident Adi Koch rief noch einmal in Erinnerung, dass die Liberalen schon vor Jahrzehnten die Fortschritte der Schweiz geprägt hätten. «Es gilt auch künftig, lokal verankert zu sein und global zu denken. So können wir auch in Zukunft in einer vernetzten Welt unsere Eigenständigkeit bewahren», betonte der Bezirkspräsident der FDP Arbon.

Zum Gastort der Huusbraui Roggwil passend, pflegten die Gründungsmitglieder der FDP Roggwil-Egnach mit ihren Gästen aus der Bezirks- und Kantonalpartei sowie den benachbarten FDP-Ortsparteien Arbon und Egnach nach den ordentlichen Traktanden den Austausch unter Gleichgesinnten bei einem feinen Bier.