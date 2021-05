Riedt bei Erlen Ein Rundgang durch blühende Obstanlagen Am Samstag zeigte der Obstbauring Riedt bei Erlen, wie Tafeläpfel hergestellt werden. Dafür gab es auf dem Rundgang durch die Plantage einige interessante Informationsposten.

In den Obstregalen der verschiedenen Detailhändler finden Kunden täglich eine grosse Auswahl an Tafeläpfeln aus der Region. Wie viel Aufwand hinter der Produktion der Früchte steckt, zeigt sich in der Apfelplantage von Sybille und Daniel Witzig in Riedt bei Erlen.

Am Samstag gewährt das Paar, in Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern des Obstbaurings Riedt und Umgebung, Interessierten einen Einblick. Dazu haben sie einen Parcours durch die zehn Hektaren grosse Obstanlage angelegt. An etlichen Posten erhalten die Besucher wissenswerte und interessante Informationen.

Am ersten Posten steht der Gastgeber selber und stellt seinen Betrieb vor. «Neben dem Obstbau betreiben wir noch Mutterkuhhaltung. Auf zehn Hektaren Wiesland veredeln wir das Gras in Fleisch», erklärt er. Im Weiteren erfahren die Besucher, dass das Kalb bei der Mutter aufwächst und Freigang geniesst.

Gastgeber Daniel Witzig kennt sich nicht nur mit Obst sondern auch mit Mutterkuhhaltung aus. Bild: Monika Wick

«Erst im Alter von etwa zehn Monaten, wenn die Kuh das Kalb abstösst, wird es geschlachtet.»

Spannende Infos zu Lockstofffallen

Weitere Posten widmen sich den Themen Wildbienen, Pflanzenschutz, «Schädlinge – Nützlinge» oder «Verwirrung und Fallen». Aufmerksam lauschen die Teilnehmer bei Letzterem den Worten von Jungbauer Julian Tschopp, der erklärt, wie Schädlingsbekämpfung mit Hilfe des Sexuallockstoffs Pheromon funktioniert. «Die Pheromonfallen dienen nicht primär zur Bekämpfung der Schädlinge, sondern bieten eine Kontrolle über deren Population und Zyklus», erklärt er.

Pheromonfallen tragen massgebend dazu bei, den Insektizideinsatz auf das Nötigste zu beschränken und zeitlich zu optimieren. «Der Rundgang soll auch aufzeigen, dass Landwirte nicht die Umweltvergifter der Nation sind, sondern Sorge zur Natur tragen», sagt Daniel Witzig. Die beiden Agrarinitiativen bereiten ihm deshalb grosse Sorgen.

Men Barth betrachtet die Begehung der Obstanlage als schönen Familienausflug mit drei Generationen. «Auf dem Rundgang hat sich mein Wissen bestätigt, ich habe aber auch viel Neues erfahren», sagt der Weinfelder.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.fruechteundgemuese.ch