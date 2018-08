Revolution: Fabian Bächi macht Instrumente in 3D

Fabian Bächi ist am 27. Juli 1990 geboren und in Bussnang aufgewachsen. Nach der Primarschule in Bussnang und der Sekundarschule in Weinfelden machte er eine vierjährige Lehre als Blechblasinstrumentenbauer bei Musik Haag in Kreuzlingen. Da diese Ausbildung damals in der Schweiz nicht angeboten wurde, ging er im deutschen Ludwigsburg in die Berufsschule. Dort schloss er 2016 auch seine Meister-Ausbildung ab. Bächi spielt Bassklarinette und ist Mitglied des Symphonischen Blasorchester des Schweizer Armeespiels. Nach der RS zog es ihn zum Arbeiten nach Ostdeutschland und Paris. Für das Projekt «Musik übers Meer» zeigte er Strassenkindern in der Dominikanischen Republik, wie man Instrumente repariert. Nebst seinem Beruf reist er leidenschaftlich gerne. Am liebsten ohne grosse Vorbereitungen, damit er sieht, was das Leben ihm bringt. Seit seiner Kindheit ist er Fan von Zinedine Zidane und Real Madrid. Heute wohnt er in Weinfelden. (red)