Reportage Auf der Baustelle für den Kreuzlinger Badesteg: «Auf Schweizer Seite wird es der erste Steg sein mit einem barrierefreien Zugang zum See über einen Treppenlift» Die Bauarbeiten für den neuen Badesteg am Kreuzlinger Seeufer sind in vollem Gange. Zur Eröffnung des Schwimmbads Hörnli soll er fertig sein. Das Besondere: Ein Treppenlift wird es auch Personen im Rollstuhl ermöglichen, ohne Hilfe baden zu gehen. Das Projekt kostet die Stadt rund 850'000 Franken.

Am Kran hängt der nächste Stahlpfahl. Die Piste, auf der der Kran steht, musste extra aufgeschüttet werden. Bild: Tobias Garcia

Die Möwen drehen kreischend ihre Runden, der Wind bläst. Wo früher 26 Zentimeter dicke Betonplatten und zwei Metallgeländer den Weg in den Bodensee markierten, ragen nun einige Stahlpfähle aus dem Wasser. Unterhalb des Kreuzlinger Freibads Hörnli, sind die Bauarbeiten für den neuen Badesteg in vollem Gange. «Wir sind im Zeitplan», sagt Jürg Schlatter, Präsident der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli. Ende April, wenn die Badi eröffnet, soll auch der Steg fertig sein.

Das Besondere: Er wird über einen barrierefreien Zugang zum See verfügen. Ruedi Wolfender, Projektleiter und Abteilungsleiter im städtischen Departement Gesellschaft, sagt:

«Auf Schweizer Seite wird es der erste Steg sein, der den barrierefreien Zugang zum See über einen Treppenlift ermöglicht. Das ist wegweisend.»

Ruedi Wolfender, Projektleiter. Bild: Tobias Garcia

Der Steg wird rund 80 Meter lang und 2,5 Meter breit. Sein Ende wird eine 63 Quadratmeter grosse Plattform bilden, ausgerüstet mit einer Haupttreppe und eben einem Treppenlift. Doch bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun.

Distanzeisen auf Schwimmkörpern

Insgesamt 32 Stahlpfähle mit einer Länge von bis zu 16 Meter werden aktuell je rund zehn Meter tief in den Boden gerammt. Eine Arbeit, die ganz exakt – bis auf plus/minus vier Zentimeter genau – ausgeführt werden muss. Der Kran, der weit in den grauen Himmel ragt, steht auf einer Piste, die dafür extra aufgeschüttet werden musste. Zwei Mitarbeiter der Stefan Geiges AG stehen zwischen den bereits gerammten Stahlpfählen auf einem blauen Ponton, einer Art Floss, und einem grünen Boot. Sie bereiten an diesem Montag gerade den vierten für die Rammung vor.

Die Arbeiter bereiten die Rammung des nächsten Stahlpfahls vor. Sie bewegen sich auf einem Ponton. Bild: Tobias Garcia

Damit am Ende der Abstand zwischen den Pfählen stimmt, er beträgt je acht Meter, nehmen die Männer ein sogenanntes Distanzeisen zur Hilfe, dieses muss allerdings zuerst auf zwei Schwimmkörpern befestigt werden, damit es nicht untergeht.

Das Distanzeisen ist an zwei Schwimmkörpern befestigt, damit es nicht untergeht. Bild: Tobias Garcia

Am Ufer steht zusätzlich ein Distanzmessgerät, der Laser wirft einen roten Punkt auf den Stahlpfahl. Neonorange Markierungen zeigen an, wie weit er sich bereits im Boden befindet. Die neun Striche stehen für je einen Meter.

Ein Mitarbeiter am Ufer hinter dem Distanzmessgerät. Rechts ist die aufgeschüttete Piste für den Kran zu sehen. Bild: Tobias Garcia

Dann setzt der Aufsatz des Krans oben auf dem Stahlpfahl auf. Wer erwartet, dass der Pfahl mit Schlägen in den Boden getrieben wird, der täuscht sich. Stattdessen geschieht es mit einer Kombination aus Hydraulik und Vibration. Aus der Distanz geht die Arbeit erstaunlich leise vonstatten. Anhand der Markierungen sieht man auch, wie scheinbar leicht der Pfahl in den Boden gleitet. Dann allerdings muss er mehrmals wieder ein Stück herausgezogen, justiert und wieder in den Boden gerammt werden. Geschäftsführer Stefan Geiges erzählt, dass es kürzlich einen Tag gegeben habe, an dem sie nur einen einzigen Stahlpfahl rammen konnten.

«Das Problem war, dass wir in elf Meter Tiefe auf einen Stein gestossen sind.»

Stefan Geiges, Geschäftsführer der Stefan Geiges AG. Bild: Andrea Stalder

Dann dauere das Vor und Zurück jeweils so lange, bis der Stein entweder zur Seite geschoben werden kann oder aber durch den Stahlpfahl zertrümmert wird. Geiges geht aktuell davon aus, dass sämtliche 32 Stahlpfähle bis Ende des Monats gerammt sein sollten.

Plötzlich kommt der Ponton ins Wanken, Wellen schlagen an die Piste und ans Ufer, die Arbeit muss unterbrochen werden. Schuld sei der Katamaran, sagt Schlatter.

«Der ist jetzt schon im Konstanzer Hafen – und bei uns kommen die Wellen an.»

Jürg Schlatter, Präsident Genossenschaft Schwimmbad Hörnli. Bild: Tobias Garcia

Zwei neue Wege mit weniger Gefälle

Der Zugang zum Badesteg wird dereinst während des ganzen Jahres möglich sein. Im Sommer erfolgt er allerdings ausschliesslich über das Schwimmbad Hörnli. Dort müssen hierfür zwei neue Wege erstellt werden. Die bestehende Rampe, die unter der kleinen Brücke hindurch Richtung Seeufer führt, weise ein Gefälle von 12 Prozent auf, sagt Wolfender. «Das geht natürlich nicht, für eine Person im Rollstuhl ist das viel zu steil.» Dank der neuen Wege werde das Gefälle auf sechs Prozent reduziert.

Danke der neuen Wege kann das Gefälle von 12 auf 6 Prozent reduziert werden. Tobias Garcia

Übrigens habe es im Vorfeld des Projekts durchaus kritische Stimmen gegeben, sagt er. Gar Unterschriften seien gesammelt worden. Sie hätten dann aber das Gespräch gesucht und das Projekt vor Ort detailliert erklärt. Dabei seien sie auf viel Verständnis gestossen. Unter anderem sei aber kritisiert worden, dass man künftig nur noch über eine Treppe in den See gelange und man nicht mehr langsam in den See gehen könne. «Wir haben deshalb entschieden, am Steg einen Handlauf anzubringen.» Auf diese Weite könne man auch neben dem Steg ins Wasser und sich dabei festhalten – allerdings auf dem natürlichen Untergrund.

850'000 Franken sind für das Projekt vorgesehen. Die Kosten trägt vollumfänglich die Stadt. Der barrierefreie Zugang zum See sei ihnen ein grosses Anliegen, sagt Stadträtin Dorena Raggenbass. Sie ist in Kreuzlingen aufgewachsen und erinnert sich, dass es an dieser Stelle bereits vor über 60 Jahren einen Steg gegeben habe. Dort habe man sich hinlegen können. Sie schmunzelt und fügt hinzu:

«Manche haben auch einen Sprung gewagt, aber wegen des Wasserstandes nur den Kopf angeschlagen.»