Renovation Regen, Schnee und Nässe hinterliessen ihre Spuren: Jetzt strahlt die Alterswiler Kirche wieder Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag weihten die Kirchenbesucher ihre frisch renovierte Kirche mit einem Gottesdienst ein.

Freuen sich über die gelungene Renovation und die gute Zusammenarbeit: Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini, Pfarrer Andreas Reich und Kirchenpräsident Hans Krüsi. Bild: Manuela Olgiati

Es ist ein festlicher Gottesdienst. Ein Anlass für die Menschen und die Gemeinschaft. Am Kircheneingang liegt ein Korb Äpfel bereit, gespendet vom Malergeschäft E. Baumann in Bürglen. Das Alphornquartett Kemmental umrahmt die Feier in der Alterswiler Kirche musikalisch. Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag weihen die Kemmentaler ihre an der Aussenfassade renovierte Kirche ein. Pfarrer Andreas Reich sagt:

«Die Kirche ist schön geworden.»

Erneuerung ist ein ständiger Lernprozess

Die Predigt handelt vom Thema Erneuerung. «Wir lernen aus den Erfahrungen, auch wenn manche ein ungutes Gefühl hervorrufen», sagt der Pfarrer. Da gebe es Altes, Vergangenes und es komme Neues hinzu. Wichtig sei, nicht Altes und Neues zu vermischen, sondern auf dem Neuen aufzubauen, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Symbolisch zum Thema lässt Reich zum Abendmahl die Kirchenbesucher das Brot und Traubensaft vorne im Kirchenraum holen. Diese gehen durch die Seitentüre nach draussen. Bei diesem Rundgang lässt sich der weisse Putz begutachten.

«Teilweise hatte sich der Putz von der Wand gelöst», hält Kirchenpräsident Hans Krüsi Rückschau. Er sei nun froh, dass die Renovation mit versierten Gewerbebetrieben aus der Region erfolgreich beendet sei. Nun sei entscheidend, was die Gemeinschaft aus ihrer neuen Kirche machen.

Kirchenpräsident Hans Krüsi (zweiter von rechts) im Gespräch mit den Handwerkern wie Gipser, Maler, Schreiner und Gerüstbau. Bild: Manuela Olgiati

Regen, Schnee und Nässe ausgesetzt

Die Kirche in Alterswilen war seit der letzten Aussenrenovation im Jahr 1998 Regen, Schnee und Nässe ausgesetzt und die Wände zeigten Spuren davon. An der Budgetgemeindeversammlung Ende Februar 2021 genehmigten die Kirchbürger der Evangelischen Kirchgemeinde Kemmental einen Investitionskredit über 120'000 Franken.

Mitte April begannen die ersten Sanierungsarbeiten. Das Baugerüst stand bereits. «Mit dem Regen im Mai und der hohen Feuchtigkeit mussten die Handwerker jedoch einen Stopp einlegen», sagt Krüsi. Er bedankt sich bei den Gewerbebetrieben aus der Region, die ganze Arbeit leisteten. Auch die Zusammenarbeit mit Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini war gut. Nun erstrahlt die Kirche wieder in neuem Glanz. Die Aussenwände sind neu, frisch gemalt und neue Holztüren zieren das Gotteshaus. Sehr zur Freude der Kemmentaler.