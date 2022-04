Regionalfussball Ein Derby wie ein Reset-Knopf: Der FC Kreuzlingen besiegt den FC Amriswil 2:1 Im Duell der zwei besten Thurgauer Fussballklubs spielt der FC Kreuzlingen den in der Tabelle besser klassierten FC Amriswil in der ersten Halbzeit an die Wand. Das erstaunlich einseitige Thurgauer Derby relativiert den Rückrundenstart der beiden Teams.

Kreuzlingens Goalie Fabian Fellmann bewahrt die Lufthoheit und räumt vor seinem Tor rigoros auf. Bild: Mario Gaccioli

Ein Derby sagt mehr als 630 Spielminuten in dieser Rückrunde. Das zeigten der FC Kreuzlingen und der FC Amriswil, die sich am Samstag vor gut 400 Zuschauenden im Kreuzlinger Hafenareal gegenüberstanden. Das Duell der aktuell besten Thurgauer Fussballklubs entschied der FCK mit 2:1 zu seinen Gunsten. Damit zogen die Grünweissen in der 2.Liga interregional Gruppe 6 wieder an den Amriswilern vorbei – zumindest nach Verlustpunkten. Das Resultat in der fairen Begegnung fiel indes viel zu knapp aus. Schon zur Pause hätten die Kreuzlinger 5:0 führen können, wenn nicht müssen. Nach Toren von Denis Hoxha (5.) und Wisam Al Naemi (28.) hiess es 2:0.

Es war denn auch die Chancenauswertung seiner Mannschaft, die FCK-Trainer Kürsat Ortancioglu nach der Partie bemängelte. Doch Ortancioglu wusste, dass es an diesem Nachmittag für ihn eigentlich keinen Grund zur Klage gab. «Wir hatten dem Gegner fast keine Torchancen zugestanden», sagte er.

Amriswils Trainer Schenk: «Uns fehlte von vorne bis hinten alles»

Dabei stand auf der anderen Seite immerhin ein FC Amriswil, der seine ersten vier Spiele im neuen Jahr alle gewonnen hatte. Doch Platz zwei, den die Oberthurgauer mit der Derbyniederlage an den FC Wil II verloren, ist in dieser Liga wohl etwas über den Verhältnissen des FCA. Das gestand auch Trainer Christoph Schenk ein. In Kreuzlingen wurde er zum ersten Mal in dieser Rückrunde von seiner Mannschaft enttäuscht. «Uns fehlte von hinten bis vorne einfach alles, um mithalten zu können», sagt Schenk nach der Partie. Tatsächlich erarbeiteten sich die Amriswiler auch in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen, als der FC Kreuzlingen aufgrund des 2:0-Vorsprungs einen Gang zurückschaltete. Der Anschlusstreffer fiel mit der letzten Aktion der Nachspielzeit, als Enis Lela einen Foulpenalty zum 1:2 versenkte. Danach war Schluss in einem Spiel, das dem verletzungsbedingt dezimierten FC Amriswil die Grenzen aufzeigte.

440 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstag das Thurgauer Derby zwischen dem FC Kreuzlingen und dem FC Amriswil. Bild: Matthias Hafen

Nächste Prüfung für den FC Kreuzlingen schon am Dienstag

Der FC Kreuzlingen bewies nach einem schwachen Rückrundenstart, dass er durchaus das Zeug hat, um Leader Weesen auf den Fersen zu bleiben. «Manchmal braucht es halt einen Dämpfer, um die Mannschaft wachzurütteln», sagte Trainer Ortancioglu. Ob das 2:1 beim FCK die Wende zum Guten war, bleibt abzuwarten. Schon am Dienstag um 20 Uhr gastiert der Aufstiegsanwärter beim FC Bazenheid.

FC Frauenfeld und Calcio Kreuzlingen punkten In der 2. Liga interregional spielten der FC Frauenfeld wie auch Calcio Kreuzlingen an diesem Wochenende unentschieden. Der FCF konnte auswärts gegen Red Star Zürich gar lange von einem Vollerfolg träumen, fiel der Gegentreffer zum 1:1 doch erst in der 95. Minute – und erst noch mittels Handspenalty. Zuvor hatte der Aufsteiger die favorisierten Stadtzürcher die längste Zeit neutralisiert. Yannic Kälins 1:0 in der 54. Minute blieb von Red Star bis in die Nachspielzeit unbeantwortet. «Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen», sagte Frauenfelds Trainer Marco Vintem. «Wir agierten stabil, waren kämpferisch auf der Höhe und gingen endlich auch einmal in Führung. Schade konnten wir uns für einen guten Auftritt nicht belohnen.» Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte Calcio Kreuzlingen am Sonntag beim 0:0 auswärts gegen den FC Widnau. Damit rücken die Kreuzlinger bis auf einen Punkt an den tabellenzwölften Seuzach heran. (dk/red)

2. Liga interregional Gruppe 6: FC Kreuzlingen – Amriswil 2:1. Red Star ZH – Frauenfeld 1:1. Widnau – Calcio Kreuzlingen 0:0. Seuzach – Bazenheid 1:4. Wil II – Blue Stars ZH 6:2. Weesen – Chur 1:0. SV Schaffhausen – Rorschach-Goldach 0:1. – Tabelle: 1. Weesen 18/38 (59/44:28). 2. Wil II 19/35 (78/54:36). 3. Amriswil 18/34 (52/33:22). 4. FC Kreuzlingen 17/33 (54/43:23). 5. SV Schaffhausen 19/33 (92/36:31). 6. Red Star ZH 18/31 (70/35:17). 7. Widnau 19/30 (87/37:26). 8. Bazenheid 17/29 (56/29:18). 9. Rorschach-Goldach 19/29 (83/34:31). 10. Frauenfeld 19/19 (50/38:40). 11. Chur 19/17 (55/25:40). 12. Seuzach 19/12 (61/ 20:57). 13. Calcio Kreuzlingen 19/11 (55/ 22:49). 14. Blue Stars ZH 18/5 (80/23:55).