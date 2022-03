Regionalfussball Das Stadtderby zwischen Calcio Kreuzlingen und dem FC Kreuzlingen birgt Zunder zum Rückrundenstart Der Wiederbeginn nach der Winterpause hat es in sich. Das Kreuzlinger Stadtderby am Samstag um 16.30 Uhr im Döbeli wird Aufstiegskampf und Abstiegskampf zugleich. Auch der FC Amriswil und der FC Frauenfeld sind am Wochenende gefordert in der 2. Liga interregional.

Calcio (Waile Barkate, links) und der FC Kreuzlingen (Marvin Meresi) bestreiten zum Auftakt das Derby. Bild: Mario Gaccioli (21. August 2021)

In der 2. Liga interregional geht schon in der ersten Runde des Jahres 2022 die Post ab. Mittendrin: der FC Kreuzlingen und Calcio Kreuzlingen. Das Stadtderby vom Samstag um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz Döbeli der AS Calcio könnte für beide Teams wegweisend sein, wenn nicht sogar vorentscheidend. Vor allem beim FC Kreuzlingen dürfte es an der Tabellenspitze am Ende auf jeden Punkt ankommen.

Leader Weesen und die viertplatzierte SV Schaffhausen trennt zum Rückrundenauftakt gerade mal ein Zähler. Selbst der Tabellenachte Bazenheid – und damit auch der sechstplatzierte FC Amriswil – könnte mit etwas Schwung aus den Startpflöcken noch in den Aufstiegskampf eingreifen. So nahe liegen die Teams in der oberen Tabellenhälfte der Gruppe 6 beisammen.

FCK-Vizepräsident Grimm: «Wir haben die Mannschaft, die es braucht»

«Der FC Kreuzlingen ist auf jeden Fall bereit, die Mission Aufstieg anzugehen», sagt Trainer Kürsat Ortancioglu. Die gute Nachricht: Weil die oberen Ligen aufgestockt werden, gibt es in diesem Jahr zwei Aufsteiger pro Gruppe. Die schlechte Nachricht: Erstmals seit langem haben in der Gruppe 6 mehr als zwei Teams das Potenzial, um aufzusteigen. Die Grünweissen aus Kreuzlingen gehen die Rückrunde mit vier Zuzügen an. Das Eigengewächs Wisam Al-Naemi kehrt vom FC Gossau respektive Amriswil und als routinierter Torschütze zum FCK zurück. Nebst dem Mittelstürmer sind die Verteidiger Ruben Bartolomeo (Wil II) und Nico Effinger (Villingen II/GER) sowie im Sturm der eingewanderte Grieche Vangelis Karaboikis (Acheron Kanalakiou/GRE) neu.

«Damit haben wir die Mannschaft, die es braucht, um in die 1. Liga aufzusteigen», sagt FCK-Vizepräsident David Grimm ganz im Wissen, dass mehrere Faktoren den Erfolg ausmachen. Anders als einige Mitkonkurrenten setze man weniger auf grosse Namen, dafür mehr auf Kaderbreite. Mit diesem Konzept war der FC Kreuzlingen schon sehr erfolgreich in die Saison gestiegen, bevor ab dem neunten Spieltag diverse Coronafälle und Verletzungen die Dominanz der Thurgauer brachen. Trainer Ortancioglu sagt: «Ich bin aus der Hinrunde nur mit 65 Minuten nicht zufrieden. 20 in Weesen und 45 gegen Red Star. Doch diese 65 Minuten haben uns sechs Punkte gekostet.»

Auch der FC Frauenfeld (Adrian Alvarez, am Ball) und der FC Amriswil (Patrick Züllig, links, und Fabian Kreis) sind am ersten Spieltag nach der Winterpause gefordert. Bild: Mario Gaccioli (18. September 2021)

Calcio Kreuzlingen muss ohne Jusuf Shala weg von den Abstiegsplätzen

Bei Trainer David Fall und der AS Calcio dürften es deutlich mehr Minuten sein. Der zweite Kreuzlinger Klub in der 2. Liga inter liegt auf dem ersten Abstiegsplatz. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Chur und den rettenden elften Platz. Mit Jusuf Shala (zu Konstanz-Wollmatingen/GER) verliess im Winter eine langjährige Teamstütze Calcio. Mit sechs Zuzügen, unter anderen den drei jungen Amriswilern Suad Jonuzi, Muhammed Canoski und Jardel Branco, will Calcio schnellstmöglich von den Abstiegsplätzen wegkommen, den ersten Schritt schon am Samstag im Heimderby tun. Das könnte dann den FC Frauenfeld in Gefahr bringen, der sich als Aufsteiger wacker auf Rang zehn hält und praktisch ohne Wintertransfer in die Rückrunde steigt.