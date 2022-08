Regionalfussball 6:2-Sieg in Weesen: Der FC Kreuzlingen schiesst sich den Frust vom Leib Nach drei Niederlagen zum 1.-Liga-Auftakt und dem bitteren Cup-Aus kommt der FC Kreuzlingen in der neuen Saison zum ersten Erfolgserlebnis. den Frust vom Leib.

Adrian Skender Rama-Bitterfeld (links, im Heimspiel gegen Taverne) erzielte in Weesen den wichtigen 2:2-Ausgleich für den FC Kreuzlingen. Mario Gaccioli

Schlecht war der FC Kreuzlingen nicht in die Saison 2022/23 gestartet – aber erfolglos. Drei Niederlagen in den drei ersten 1.-Liga-Spielen, zweimal nach einer Führung, schlugen beim Aufsteiger auf die Laune. Dazu kam das unglückliche Ausscheiden im Schweizer Cup, mit 7:9 nach Penaltyschiessen gegen den Ligakonkurrenten Wohlen. Doch an diesem Wochenende platzte der Knoten bei den Kreuzlingern. Auswärts gegen den Mitaufsteiger FC Weesen gewannen die Thurgauer gleich mit 6:2. Trotz des deutlichen Resultats war es aber eine schwierige Aufgabe für Trainer Kürsat Ortancioglu und den FCK.

Kreuzlingens erster Sieg in der neuen Saison zeichnete sich erst gegen Spielende ab, als Abbas Karaki, Stojan Miljic, Midhad Arifagic und in der Nachspielzeit Reda Laidouci innert 13 Minuten vier Treffer erzielten. Initialzündung dafür war Karakis Freistosstreffer in der 79. Minute, der die erstmalige Führung des FC Kreuzlingen im Duell der Aufsteiger bedeutete. Zuvor hatten die Gäste vom Bodensee durch Sven Patrick Bode und Adrian Skender Rama-Bitterfeld zweimal einen Rückstand wettgemacht und damit Moral bewiesen.

Mit den ersten drei Punkten gab der FC Kreuzlingen in der Tabelle der 1.-Liga-Gruppe 3 die rote Laterne ab und rückte auf Rang zwölf vor. Am kommenden Samstag um 16 Uhr empfängt der FCK die um zwei Plätze schlechter klassierte SV Höngg.

Weesen – FC Kreuzlingen 2:6 (1:1)

Tore: 41. Luis Fernando Rodrigues 1:0. 43. Sven Patrick Bode 1:1. 49. Giuseppe Gentile 2:1. 59. Adrian Skender Rama-Bitterfeld 2:2. 79. Abbas Karaki 2:3. 84. Stojan Miljic 2:4. 88. Midhad Arifagic 2:5. 92. Reda Laidouci 2:6.