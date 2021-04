Rechnungsversammlungen Gesunde Finanzen und ein angekündigter Rücktritt in den Ermatinger Schulen Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler hat bekanntgegeben, dass er per Sommer 2023 sein Amt niederlegen wird.

Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Trotz Pandemie sind Ermatingens Sekundar- und Primarschulgemeinde flott und zukunftsfreudig unterwegs. Die Finanzlage ist beruhigend, die Schülerzahlen hoch. Beide Schulgemeinden legten an ihren hintereinander stattfindenden Versammlungen am Montagabend in der Mehrzweckhalle ein positives Rechnungsergebnis vor.

Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler konnte 28 Stimmberechtigte begrüssen. «Ihr habt in einer aussergewöhnlich schwierigen Zeit Grossartiges geleistet, das ist Weltklasse», dankte er allen, die sich für die Sekundarschule engagieren. Mit einem Augenzwinkern ging er davon aus, dass alle Anwesenden die Botschaft im Detail studiert hätten und er so nur noch das Wichtigste erklären müsse.

Schulpflegerin Franziska Keller berichtete von einem Ertragsüberschuss von 436'000 Franken, dies bei einem Aufwand von 5,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,1 Millionen Franken. Budgetiert gewesen war ein Aufwandüberschuss von 29'000 Franken. Keller stellte fest:

«Es war finanziell ein hervorragendes Jahr. Ein einmaliger Steuerglücksfall war der Hauptgrund für die guten Zahlen.»

Aufgrund der Pandemie konnten teilweise Reisen, Lager und Anlässe nicht durchgeführt werden. Für den Abschluss und den Jahresbericht der Sekundarschulgemeinde Ermatingen gab es einhellige Zustimmung.

Präsident kündigt Rücktritt an

Nach den Ehrungen und Personalia folgt vom Schulpräsidenten noch eine Hiobsbotschaft:

«Per Sommer 2023 werde ich von meinem Amt als Sekundarschulpräsident zurücktreten.»

Beat Kneubühler ist seit 2009 Mitglied der Schulbehörde und amtet seit 2013 als Präsident.

Schülerzahl in der Primar wächst

Primarschulpräsident Antonio Basile. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Primarschulpräsident Antonio Basile durfte 25 Stimmberechtigte zur Versammlung begrüssen und konnte ebenfalls von einem Ertragsüberschuss berichten, 109'000 Franken liegt die Rechnung 2020 im Plus, fast 730'000 Franken besser, als im Budget erwartet. Der Gesamtaufwand liegt bei 5,5 Millionen Franken und der Ertrag 6,3 Millionen Franken. Einstimmig wurden Jahresbericht und Rechnung 2020 genehmigt.

Die Schülerzahl liege derzeit bei 227. «Innerhalb von drei Monaten kamen 30 neue Schülerinnen und Schüler dazu», sagte Basile und wies auf zu planende Infrastrukturerweiterungen hin. Dazu zählen etwa die Sanierung der Mehrzweckhalle und ein weiteres Projekt besteht in Triboltingen.

Schulen möchten ein Jugendkonzept

Beide Schulgemeinden haben bei den politischen Gemeinden Ermatingen und Salenstein das Anliegen deponiert, nach dem Alterskonzept auch ein Familien- und Jugendkonzept zu entwickeln. Beat Kneubühler sagte: «Die ersten Signale seitens der Gemeinden waren positiv, nun gilt es, Taten folgen zu lassen.»