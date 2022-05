Rechnungsgemeinde Jahresabschluss mit Plus von fast 5 Millionen Franken weckt Begehrlichkeiten: Romanshorn soll Schloss kaufen Am Montag präsentierte die Stadt der Bevölkerung die Rechnung des letzten Jahres. Diese schliesst mit einem Rekordgewinn von 4,8 Millionen Franken ab. Zu reden gaben das Schloss, Poser, eine zu enge Strasse, eine nicht geplante Tiefgarage und der Hafenpark – eines der fünf interessantesten Entwicklungsgebiete der Schweiz.

Das Schloss Romanshorn ist in Privatbesitz. Der Stadtrat kann sich den Kauf nicht vorstellen. Bild: Reto Martin

Es könnte sich daran gewöhnen, solche Abschlüsse zu präsentieren, sagte Stadtpräsident Roger Martin am Montagabend in der Kantiaula vor 86 stimmberechtigten Romanshornerinnen und Romanshornern. Die Rechnung des Jahres 2021 schliesst mit einem Plus von 4,8 Millionen Franken ab. Es werde aber nicht möglich sein, im gleichen Stil weiterzumachen, bedauerte Martin. Denn nicht jedes Jahr macht die Stadt einen Gewinn mit dem Verkauf eines Grundstückes im Betrag von 1,8 Millionen Franken. Und dass die Sozialhilfekosten 1,3 Millionen Franken unter Budget liegen, wird voraussichtlich auch die Ausnahme bleiben. Martin und Ressortchef Peter Eberle jedenfalls gehen von steigenden Kosten aus.

Die Anwesenden genehmigten die Rechnung einstimmig und ohne grosse Diskussionen. Es gab lediglich die eine oder andere Frage. Mehr zu reden gaben andere Themen.

Die Stadt soll das Schloss kaufen

Der gute Rechnungsabschluss weckt Begehrlichkeiten. Eine Frau bat den Stadtrat, sich ernsthaft zu überlegen, das Schloss zu kaufen. Es sei ein Wahrzeichen von Romanshorn und eines der wenigen übrig gebliebenen historischen Gebäude, das der Öffentlichkeit zugänglich bleiben müsse. Man könnte für die Übernahme beispielsweise eine Aktiengesellschaft gründen. Sie sei überzeugt, dass viele Romanshornerinnen und Romanshorner Anteilscheine zeichnen würden, sagte die Frau. Der Stadtrat habe sich selbstverständlich wiederholt Gedanken darüber gemacht, die Liegenschaft zu erwerben, zumal diese bekanntermassen auf dem Markt sei, sagte Stadtpräsident Roger Martin. Sie seien auch im regelmässigen Kontakt mit den Eigentümern.

Das Schloss steht unmittelbar neben der Alten Kirche oberhalb des Hafens. Bild: Donato Caspari

«Aber wenn ich 7 Millionen Franken für das Schloss zahlen sollte: Was mache ich damit?» Die Nutzung sei schwierig. Als Jugendherberge oder neues Verwaltungsgebäude der Stadt komme es nicht in Frage. Er sei jedoch zuversichtlich, dass sich eine Lösung mit einem privaten Investor finden lasse, sagte Martin. Wichtig für ihn sei, dass es weiter ein Restaurant gebe. Der Stadtrat lasse sich die Sache aber gerne nochmals durch den Kopf gehen. Das Schloss befindet sich in der Touristikzone. Reine Wohnnutzungen und Fachmärkte mit erheblichem Verkehrsaufkommen sind dort nicht zulässig. Genutzt wird das Gebäude heute als Hotel und Restaurant. Es gehört seit 15 Jahren der Towit Machinery Trading AG mit Sitz in Romanshorn.

Bauherren warten sehnlichst auf den neuen Rahmennutzungsplan

Stadtpräsident Roger Martin. Bild: Donato Caspari

Vor fast zwei Jahren genehmigte die Bevölkerung an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung das revidierte Baureglement und den revidierten Zonenplan (Rahmennutzungsplan). Im Moment liegen die Unterlagen beim Kanton zur Genehmigung. Wann die zuständigen Stellen in Frauenfeld ihre Zustimmung geben, wisse er nicht, sagte Martin. Er hoffe, dass das Kapitel noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könne, bestenfalls sogar noch vor den Sommerferien. «Viele Investoren warten auf diesen Moment.» Es seien diverse Projekte in Planung, unter anderem im Hydrelpark, im Sonnenfeld oder an der Schützengasse. «In den nächsten fünf bis sechs Jahren werden rund 400 Wohnungen gebaut, was zu einem Bevölkerungswachstum von rund 1000 Personen führen könnte.»

Es kommt Bewegung in die Planung des Hafenparks

Blick auf den Hafenpark, der Romanshorn in neue Sphären katapultieren soll. Bild: Reto Martin

Nochmals Wohnungen für 1000 Personen und rund 800 Arbeitsplätze könnte es im Hafenpark Süd geben. Es handelt sich dabei um das Gelände zwischen dem Kornhaus und der SBS-Werft. Romanshorn habe die Chance, dort am See an bester Lage mit einem neuen Quartier einen riesigen Schritt vorwärts zu machen, sagte Martin. In der Schweiz gebe es nicht fünf solche Orte mit einem vergleichbaren Entwicklungspotenzial, habe ihm ein namhafter Arealplaner versichert. «Romanshorn könnte damit in die Champions League aufsteigen, hat er mir gesagt. Mir selber würde schon reichen, wenn wir in der Super League spielen könnten.» Konkret geplant sei allerdings noch nichts. Unter anderem auch deshalb, weil die Besitzverhältnisse kompliziert seien. Einer der zentralen Player sind die SBB. In den nächsten fünf Jahren werde deshalb sicher noch nicht viel passieren. Doch es sei Bewegung in die zuvor festgefahrenen Diskussionen gekommen, was ihn zuversichtlich stimme. Martin würde sich wünschen, dass sich wissensbasierte Dienstleister im Hafenareal ansiedeln: IT-Firmen, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen.

Poser sind noch immer ein Ärgernis

Stadtrat Dominik Reis ist nachts oft auf den Strassen von Romanshorn unterwegs. Bild: Tobias Garcia

Stadtrat Dominik Reis hat sich mit Haut und Haaren dem Kampf gegen die Poser verschrieben. Er ist sich nicht zu schade, mit Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma nachts auf der Strasse zu stehen, um Autofahrer zur Rede zu stellen, die ihre Motoren aufheulen lassen oder den Auspuff zum Knallen bringen. Die Lärmbelästigung sei tatsächlich viel kleiner geworden, sagte am Montagabend ein Mann, der am Bahnhofplatz wohnt. Doch es sei immer noch nicht gut. Er forderte noch mehr Kontrollen «von primitiven Fahrzeuglenkern». Er würde am liebsten mit einer mobilen Schrottpresse das Problem angehen, sagte Stadtpräsident Martin. Doch so einfach sei es nicht. Die Stadt will aber nicht untätig bleiben. Reis kündigte ein Fahrverbot im Hafenareal zwischen 23 und 5 Uhr an. Davon nicht betroffen sein werden Anwohner oder Bootsbesitzer. Wichtig sei, nicht nachzulassen und den Posern die Herumfahrerei «zu verleiden».

Die Hofstrasse ist zu eng

Die Hofstrasse erschliesst das Industriequartier in Romanshorn. Bild: Donato Caspari

Auf der Hofstrasse im Industriequartier hat sich letzte Woche ein 90-jähriger Velofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Strasse sei sehr schmal, kritisierte eine Frau am Montagabend. Wenn zwei Lastwagen kreuzen, werde es eng. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiere. «Wir sind daran zu schauen, was machbar ist», sagte Bauverwalter Andreas Schuster. Es war einst geplant, die Strasse 7 Meter breit zu bauen. Die Verantwortlichen der Stadt entschieden dann aber, das Projekt zu ändern und die Fahrbahn auf 6 Meter zu reduzieren. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger waren damit einverstanden und genehmigten 1987 den entsprechenden Baukredit in der Höhe von fast 5 Millionen Franken. Es gehe nicht zuletzt darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hatte die Behörde damals argumentiert.

Die neue Mehrzweckhalle braucht keine Tiefgarage

Romanshorn TG , 15.04.2021 / Entwicklung im Industriegebiet Hof / Stadtplaner Thomas Gehrer und Stadtpräsident Roger Martin schauen sich die freie Wiesenflächen im Industriegebiet Hof an. Die Fläche soll bald neu bebaut werden. Im Bild Roger Martin. Donato Caspari

An der Kreuzlingerstrasse am westlichen Rand des Bildungs- und Bewegungscampus möchten die Stadt und die beiden Schulgemeinden eine Dreifachturnhalle bauen, die Versammlungen mit bis zu 1000 Personen sowie grösseren Sport- und Festveranstaltungen Platz bietet. Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs heisst «Schärenkreuzer» und ist von der Jury Anfang Jahr ausgewählt worden. An der Gemeindeversammlung am Montagabend gab die fehlende Tiefgarage zu reden. Die Investition würde sich nie und nimmer rechnen, sagte Stadtpräsident Martin auf eine entsprechende Frage nach den Überlegungen der beteiligten Körperschaften. Komme hinzu, dass bei grossen Events 100 Parkplätze nicht ansatzweise reichen würden. Es könne aber selbstverständlich nicht sein, dass bei Anlässen mit viel Publikum die Autos kreuz und quer in den angrenzenden Quartieren stehen würden. Wie ein solches Szenario vermieden werden könnte, wisse er noch nicht, sagte Martin. Ziel müsse es aber sein, für Veranstalter ein Verkehrskonzept parat zu haben. Denkbar sei beispielsweise der Einsatz von Shuttlebussen.