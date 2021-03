RAUMBEDARF Der Hort braucht ein eigenes Haus: Primarschule und Gemeinde Münsterlingen planen gemeinsam ein Projekt Der Kindergarten in Scherzingen braucht seine Räume bald wieder selber. Für den Kindertreff plant die Schule deshalb einen Neubau. Im Sommer kommt die Vorlage an die Urne.

Viele Kinder in Scherzingen: Hier ein Bild von der Einweihung der Erweiterungsbauten beim Schulhaus. (Donato Caspari - 1.10.2016

(red) Die Primarschulgemeinde Münsterlingen vermietet derzeit den Kindergarten Sünneli in Scherzingen an den Kindertreff für dessen Angebot in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Schule auf den Sommer 2022 aber eine dritte Kindergartenabteilung. Dieser Eigenbedarf zwingt die politische Gemeinde und die Schulgemeinde, die zusammen Träger des Vereins Kindertreff sind, nach einer Raumlösung zu suchen. Ein Neubau auf dem Schulareal in Scherzingen könne das Problem nachhaltig lösen, heisst es in einer Mitteilung.

Auf dem Schulareal

In Folge des zusätzlichen Raumbedarfs der Schule wurde zunächst abgeklärt, ob in der Gemeinde eine Mietlösung umsetzbar wäre. Da keine geeigneten Räumlichkeiten verfügbar sind, mussten alternative Lösungen geprüft werden. Eine Arbeitsgruppe kam zum Ergebnis, dass die Erstellung eines Neubaus auf dem Schulareal in Scherzingen die Situation nachhaltig lösen könne. Ein entsprechendes Projekt wurde gestartet.

Gemeinderat und Schulbehörde stehen hinter dem Projekt. Mit dem Vorhaben gehe ein klares Bekenntnis zum Konzept des Kindertreffs einher. Gemeinde und Schule hatten den Verein 2013 gemeinsam initiiert. Heute sei das Angebot des Kindertreffs etabliert und habe sich bewährt. Aktuell nutzen rund 95 Kinder das Angebot des Mittagtischs, der Hortbetreuung sowie der Spielgruppe.

Abstimmung im kommenden Sommer

Eine entsprechende Kreditvorlage sei für den Sommer 2021 geplant. Aktuell ist ein Vorprojekt in Ausarbeitung. Geplant ist ein Modulbau aus Holz im Minergie-Standard P. Die Primarschulgemeinde trete dabei als Bauherrin auf. Sie soll dann auch Eigentümerin des neuen Gebäudes sein, das auf ihrem Land zu stehen kommen wird. Die Mehrkosten des Kindertreffs für die Miete werden über die paritätische Defizitgarantie von Schule und Gemeinde getragen. Im April soll das Projekt näher vorgestellt werden.