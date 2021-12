Ratgeber So füttert man Wildvögel richtig: Die Stadt Kreuzlingen erklärt, wie es geht Wer im Winter Vögel füttert, erleichtert den Tieren die Nahrungssuche. Wichtig ist jedoch, dass die Fütterung sachgerecht erfolgt und im Frühjahr eingestellt wird. Krähenvögel und Tauben sollen gar nicht gefüttert werden.

Wildvögel richtig füttern: Futter täglich frisch anbieten, morgens möglichst vor Sonnenaufgang sowie bei Bedarf rund zwei Stunden vor der Dämmerung. Bild: PD/Marcel Burkhardt

(red) Die Vogelarten, die den Winter in der Schweiz verbringen, seien gut an die kälteren Verhältnisse in unseren Breitengraden angepasst. «In Wintern ohne Schnee und Eis kann grundsätzlich auf eine Vogelfütterung verzichtet werden. Dennoch sind die Futterstellen im Winter eine willkommene zusätzliche Nahrungsquelle.» Dies ist einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen zu entnehmen.

Weil die Winterfütterung in der nächsten Umgebung von Häusern stattfinde, profitierten davon vor allem Vögel, die sich mit der Anwesenheit des Menschen arrangiert haben, sogenannte Kulturfolger.

Viele Krähen in Kurzrickenbach

Leider erhalte die Kreuzlinger Stadtverwaltung immer wieder Meldungen über falsche oder exzessive Vogelfütterungen.

«Besonders der Ortsteil Kurzrickenbach wird von grossen Krähenscharen bevölkert, deren Auftreten an diesem Ort auf eine falsche, übermässige Fütterung zurückzuführen ist.»

Insbesondere eine Häufung von Krähen ziehe auch den Verlust anderer Vogelarten nach sich, weil die klugen Allesfresser Singvögel bedrängen oder ihre Nester ausrauben können. So könne unsachgemässe Fütterung für die Vogelwelt auch schädlich sein.

«Entscheidend für den ganzjährigen Schutz einer artenreichen Vogelwelt ist die Erhaltung vielfältiger und gesunder Lebensräume.» Davon profitierten neben den häufigen Kulturfolgern auch seltenere Arten. Wer seinen Garten naturnah gestalte, leistet ganzjährig einen wichtigen Beitrag für die natürliche Vielfalt vor der eigenen Tür.