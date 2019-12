Rapper Stress kämpft mit Dämonen: «Ich greife lieber zum Joint statt zu Antidepressiva» Der 42-jährige Rapper tritt nach mehrjähriger Auszeit wieder auf und gibt sich von einer persönlichen Seite.

Das Publikum im Presswerk ist hin und weg vom «neuen Stress». (Bilder: Andrea Stalder)

Der Auftritt von «Stress» am vergangenen Samstagabend lässt nichts zu wünschen übrig. Nebst Darbietungen aus seinem neuen Album «Sincèrement» weiss er, das Publikum auch mit privaten Anekdoten auf seine Seite zu ziehen.

Nach fünf Jahren kehrt er mit neuen Songs auf die Bühne zurück. Sein Comeback gab der bekannte Schweizer Rapper im Presswerk Arbon. Seit seinem letzten Album habe sich in seinem Leben so einiges getan. «Stress», bürgerlich Andres Andrekson, habe sich neu orientieren müssen – sowohl in seiner Karriere und als auch in seinem Privatleben. In «Sincèrement» spricht er inhaltlich neue Themen an, so beispielsweise seine schwere Kindheit, Depressionen und Suizidgedanken.

«Stress» im Presswerk Arbon.

Eine dunkle Vergangenheit

Der 42- Jährige gibt sich während des ganzen Konzerts ehrlich, offen und humorvoll. Er unterbricht häufig, um von Erfahrungen, Eindrücken und Begegnungen aus seinem Leben zu berichten. Zwischendurch bricht er die düstere Stimmung mit der einen oder anderen lustigen Erzählung. Der Tenor bleibt aber melancholisch. Seine Botschaft ist klar:

«Will man Probleme lösen, muss man sie ansprechen.»

Der erfolgreiche Rapper hat bis zu seinem zwölften Lebensjahr in Estland gelebt. Er selbst beschreibt seine Zeit dort als ein Kampf ums Überleben. Verschiedene traumatische Ereignisse von damals hätten ihn und seine Kunst geprägt. Sein Vater sei ein gewalttätiger Säufer gewesen. Nach der Trennung habe seine Mutter die Familie nur mit zwei Jobs über Wasser halten können.

«Um die Dämonen meiner Vergangenheit zu besiegen, nahm ich psychologische Hilfe in Anspruch.»

Es sei ihm wichtig, diese Themen ansprechen zu können. Er wolle so auch andere ermutigen, allfällige Schwierigkeiten nicht für sich zu behalten, sondern Hilfe zu suchen.

Lieber Joint als Antidepressiva

Die Bühne beherrscht «Stress» nach wie vor.

«Gewinnen meine Dämonen die Überhand, greife ich lieber zum Joint statt zu Antidepressiva.» Der Rapper nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt keine Berührungsängste mit dem Publikum. Auch wenn er nach eigener Aussage oft an sich zweifelt, weiss er auch nach mehrjähriger Auszeit zu, ein Publikum für sich zu gewinnen.