Radsport Sieg und Leadertrikot: Stefan Bissegger weist zwei Weltmeister in die Schranken Das erste Zeitfahren im Rahmen der World Tour endet mit dem Sieg des 23-jährigen Thurgauers. Stefan Bissegger brummt dem Weltmeister Filippo Ganna auf der knapp zehn Kilometer langen Strecke in den Vereinigten Arabischen Emiraten sieben Sekunden auf.

Gewinner Stefan Bissegger Bild: KEYSTONE

Fast alle setzten auf den Weltmeister aus Italien - aber der Chef im Ring war Stefan Bissegger aus dem Thurgau. Der Ostschweizer wartete mit einer überragenden Leistung auf und nahm nach der dritten Etappe der UAE-Tour auch das Leadertrikot an sich. Dritter im Zeitfahren hinter Bissegger und Ganna wurde mit 14 Sekunden Rückstand der frühere Weltmeister Tom Dumoulin aus den Niederlanden.

Bissegger, der erst seit August 2020 Profi ist, verbuchte seinen schon vierten Erfolg im Rahmen der World Tour. Vor einem Jahr musste er an der UAE-Tour in der Prüfung gegen die Uhr Ganna noch den Vortritt lassen und wurde Zweiter.

Bei der Zwischenzeit nach halbem Pensum hatte Bissegger in diesem Jahr erst eine Sekunde Vorsprung auf Ganna. Dann setzte er zu.

Der Ostschweizer sagte nach dem Rennen: «Ich spürte, dass ich gut unterwegs war. Als ich im Ziel meine Zeit sah, war ich mir ziemlich sicher, dass ich gut abschneiden werde.»

Bissegger war früh gestartet und nahm Mikkel Bjerg, der vor ihm auf der Strecke war, 24 Sekunden ab. Bjerg war dreimal Weltmeister in der U23-Kategorie. Bissegger nie. Als er es werden wollte, wurde die Heim-WM in Aigle wegen Corona abgesagt.

Tadej Pogacar, zuletzt zweimal Gewinner der Tour de France, wurde mit 18 Sekunden Rückstand Fünfter.

Das Zeitfahren fand im Emirat Ajman statt. Am Mittwoch geht es zum ersten Mal in die Berge. Die UAE-Tour endet am Sonntag.