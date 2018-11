Raclette, Glühwein und Guetzli: Die Besucher kamen zahlreich zum Salmsacher Adventsmarkt Der traditionelle Anlass des Gemeinnützigen Frauenvereins lockte am Samstag viele Familien in die Turnhalle Bergli. Christoph Heer

Die Besucher sind guter Laune. (Christoph Heer)

Natürlich fehlen an diesem Samstag auch die Marktstände nicht, an denen Wollsachen, Glasdesign oder Konfitüren angeboten werden. Der Gemeinnützige Frauenverein organisiert den Anlass schon etliche Jahre, zum zweiten Mal nun in der Turnhalle Bergli.

«Für unseren Verein ist das ein wichtiger Anlass, umso mehr freut es uns natürlich, wenn wir viele Besucher begrüssen dürfen. Diese stammen nicht nur aus Salmsach selbst, auch aus umliegenden Gemeinden strömen Familien daher», sagt Präsidentin Manuela Wüst. Es ist ein friedliches Miteinander. Die Kinder können sich am Guetzlistand des Vereins Kinder und Jugend Salmsach die Bäuche füllen.