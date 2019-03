Quartierverein Kurzrickenbach erhöht die Beiträge Der Kreuzlinger Quartierverein will auch kein Geld für ein mögliches Vereinslokal zur Seite legen. Kurt Peter

Im Restaurant Besmer fand dei Versammlung statt. (Bild: Reto Martin)

Im mit 65 Stimmberechtigten voll besetzten Besmer-Saal konnte Georg Schulthess als Präsident des Quartiervereins Kurzrickenbach zur Jahresversammlung begrüssen. In seinem Jahresbericht ging er auf die Vereinstätigkeiten ein. Ein Highlight sei die Teilnahme am Public Viewing der Fussball-WM im Centro Italiano gewesen. «Es hat Spass gemacht, die Stimmung im Service Team war gut», blickte er zurück. Besonders erwähnenswert war für Schulthess auch das Engagement der jungen Mannschaft aus den Quartiervereinen an der Kreuzlinger Fasnacht.

Die Rechnung 2018, erläutert von Kassier Hansueli Keller, schloss mit einem Defizit von 924 Franken ab. Die Mitgliederbeiträge seien etwas unter den Erwartungen geblieben. Dennoch verfüge der Quartierverein mit 29400 Franken über ein solides finanzielles Polster.

Zu diskutieren gab das Budget

Es lag ein Antrag vor, die Mitgliederbeiträge von 10 auf 20 Franken zu erhöhen. «Der Vorstand ist der Meinung, den Beitrag zu belassen», erklärte Schulthess. Obwohl das Budget 2019 ein Defizit von 1540 Franken vorsehe, solle der Verein kein Vermögen aufbauen. «Ich habe mehr Gewinne als Verluste verbucht», sagte Kassier Hansueli Keller. Das Defizit resultiere aus der Anschaffung von T-Shirts für Mitglieder an Veranstaltungen und einer Rückstellung von 250 Franken für mögliche Vereinslokalitäten, meinte der Kassier.Die Erhöhung des Mitgliederbeitrages wurde mit 37 gegen 21 Stimmen abgelehnt, das Budget anschliessend genehmigt.

Der Versammlung lag auch ein Antrag vor, für Vereinslokalitäten mindestens 5000 Franken in einen Fonds einzuzahlen. Das führte natürlich zu Diskussionen, auch wenn Georg Schulthess nur von einer Vision ohne konkrete Pläne sprach. Der Antrag stellte sich als chancenlos heraus und bekam keine einzige Stimme.

Seezelg: Gestaltungsplan wird vorgestellt

Zum Abschluss der Versammlung informierte Fabian Munz über den Stand der Planungen des Reka-Dorfes Thurgau-Bodensee im Seezelg. Der Gestaltungsplan befinde sich in einer internen Vernehmlassung, sagte er. Nach dem Entwurf aus dem Jahr 2017 sei man nochmals über die Bücher gegangen. «Am 22. Juni wird der Gestaltungsplan an einer Informationsveranstaltung öffentlich präsentiert», meinte Fabian Munz abschliessend.